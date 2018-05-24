РНБО ввели санкції проти українського ЗМІ

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) внесла до списку юридичних осіб, які потрапили під санкції, ТОВ "Медіа Инновейшн груп" (Київ, видавець "Економічних вістей").

Сакнціонний список, в який потрапила організація, опублікували на сайті президента. Так, згідно з документом, інтернет-провайдерам заборонено надавати послуги з доступу до ресурсів, в тому числі до субдоменів, зокрема: Eizvestia.com.

Також санкції передбачають: блокування активів; обмеження торгових операцій; запобігання виведення капіталів за межі України; зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань; заборона користування радіочастотним ресурсом; обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування. Аналогічні санкції вводяться в відношенні компанії "Український бізнес портал" в тому числі і для субдомена "ubp.com.ua".

До слова, під санкції потрапив цілий ряд російських ЗМІ: "Наше Радіо", "Рен-ТВ", "ТНТ" та ін. Санкції будуть діяти три роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Рада національної безпеки і оборони Країни вперше ввела санкції проти українського бізнесмена, власника групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" Сергія Курченко, який знаходиться в міжнародному розшуку.

Також Україна ввела обмежувальні заходи проти семи російських олігархів , які були включені до списку санкцій Сполучених Штатів.

Крім того, Україна позбавила всіх державних нагород співака Йосипа Кобзона.