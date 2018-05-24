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РНБО ввели санкції проти українського ЗМІ

2.7тЧитати новину російською

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) внесла до списку юридичних осіб, які потрапили під санкції, ТОВ "Медіа Инновейшн груп" (Київ, видавець "Економічних вістей").

Сакнціонний список, в який потрапила організація, опублікували на сайті президента. Так, згідно з документом, інтернет-провайдерам заборонено надавати послуги з доступу до ресурсів, в тому числі до субдоменів, зокрема: Eizvestia.com.

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Також санкції передбачають: блокування активів; обмеження торгових операцій; запобігання виведення капіталів за межі України; зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань; заборона користування радіочастотним ресурсом; обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування. Аналогічні санкції вводяться в відношенні компанії "Український бізнес портал" в тому числі і для субдомена "ubp.com.ua".

До слова, під санкції потрапив цілий ряд російських ЗМІ: "Наше Радіо", "Рен-ТВ", "ТНТ" та ін. Санкції будуть діяти три роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Рада національної безпеки і оборони Країни вперше ввела санкції проти українського бізнесмена, власника групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" Сергія Курченко, який знаходиться в міжнародному розшуку.

Також Україна ввела обмежувальні заходи проти семи російських олігархів , які були включені до списку санкцій Сполучених Штатів.

Крім того, Україна позбавила всіх державних нагород співака Йосипа Кобзона.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "Обозреватель".

Тема
Санкції проти Росії
Місце
Україна
Об'єкт
санкции
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