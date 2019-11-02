РНБО ухвалила рішення щодо держбюджету-2020

Рада національної безпеки і оборони розглянула проект Закону України "Про Державний бюджет на 2020 рік".

Як сказано в повідомленні пресслужби РНБО, засідання пройшло 2 листопада, в суботу.

Було прийнято рішення про пропозиції до Закону по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони держави. При цьому інших подробиць в РБНО не розкрили.

Секретар РНБО Олексій Данилов

засідання РНБО

Як писав OBOZREVATEL, депутати Верховної Ради заклали в державний бюджет України на 2020 рік доходи на рівні 1,79 трлн гривень, а витрати – 1,17 трлн гривень.

Міністерство оборони України отримає 101 млрд грн.

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