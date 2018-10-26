''Різкий відкат'' долара: банки допомогли зміцнитися гривні

У п'ятницю, 26 жовтня, курс долара на міжбанку встановився на рівні 28,35-28,40 грн/$, після чого різко знизився на 11 копійок.

Про це повідомив UBR начальник управління дилінгових операцій Райффайзен банку Аваль Юрій Гриненко. За його словами, після старту ринок пішов серйозно вниз — до 28,27-28,29 грн/$.

Вчора Нацбанк анонімно виставив на торги досить велику суму $30 млн за 28,32-28,35 грн/$. "Можливо, деякі банки вчора перестаралися із купівлею на позицію, і сьогодні трохи викинули валюти на ринок. Загалом же великої диспропорції не спостерігається — є нормальна пропозиція", — зазначив експерт.

Зазначимо, що на п'ятницю Національний банк України встановив офіційний курс гривні у відношенні до долара на позначці 28,33 грн/$. Порівняно з попереднім робочим днем ​​американська валюта подорожчала на 12 копійок.

Як раніше повідомив OBOZREVATEL старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб, фінансисти прогнозують, що до 2 листопада курс долара в обмінниках триматиметься на рівні 28,3-28,5 грн/$, на міжбанку подорожчає до 28,6 грн/$.

Основна причина зростання курсу долара до гривні — зміцнення його на світових ринках і активна конвертація бізнесменами, які отримали повернення ПДВ у тверду валюту.