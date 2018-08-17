Різкий обвал ліри: в НБУ розкрили вплив на Україну

Різкий обвал фінансового ринку у Туреччині не вплине на національну економіку України, оскільки вона слабко інтегрована до світового фінансового ринку.

Як повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій у коментарі "Інтерфакс-Україна", ситуація в Анкарі викликала спад інтересу інвесторів до активів країн, що розвиваються, але на ситуацію на валютному ринку це не вплине.

За його словами, з часом гривня може побічно відчути наслідки обвалу ліри через зовнішню торгівлю, оскільки Туреччина є одним з найбільших ринків збуту української продукції.

Чурій пояснив, що обвал турецького фінансового ринку може викликати зниження платоспроможного попиту в країні і, відповідно, призвести до скорочення обсягу експорту з України.

Він також нагадав, що США нещодавно підвищили мита на сталь і алюміній з Туреччини. Відповідно, слід очікувати вивільнення частини продукції, що спрямовується у Штати, і, як наслідок, зниження цін на чорні метали в регіоні.

Він вважає, що загалом девальвація ліри може здійснити позитивний вплив і на економіку України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 13 серпня, турецька ліра впала ще на 11% відносно долара. Експерти вважають, що обвал може призвести до глобальної кризи.

Фінансові аналітики також попередили, що падіння ліри і рубля може вплинути на девальвацію гривні, але вона буде для України несуттєвою.