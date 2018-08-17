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Різкий обвал ліри: в НБУ розкрили вплив на Україну

2.6тЧитати новину російською

Різкий обвал фінансового ринку у Туреччині не вплине на національну економіку України, оскільки вона слабко інтегрована до світового фінансового ринку.

Як повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій у коментарі "Інтерфакс-Україна", ситуація в Анкарі викликала спад інтересу інвесторів до активів країн, що розвиваються, але на ситуацію на валютному ринку це не вплине.

За його словами, з часом гривня може побічно відчути наслідки обвалу ліри через зовнішню торгівлю, оскільки Туреччина є одним з найбільших ринків збуту української продукції.

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Чурій пояснив, що обвал турецького фінансового ринку може викликати зниження платоспроможного попиту в країні і, відповідно, призвести до скорочення обсягу експорту з України.

Він також нагадав, що США нещодавно підвищили мита на сталь і алюміній з Туреччини. Відповідно, слід очікувати вивільнення частини продукції, що спрямовується у Штати, і, як наслідок, зниження цін на чорні метали в регіоні.

Він вважає, що загалом девальвація ліри може здійснити позитивний вплив і на економіку України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 13 серпня, турецька ліра впала ще на 11% відносно долара. Експерти вважають, що обвал може призвести до глобальної кризи.

Фінансові аналітики також попередили, що падіння ліри і рубля може вплинути на девальвацію гривні, але вона буде для України несуттєвою.

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Особа
Олег Чурій
Місце
Україна
Об'єкти
ТуреччинаУкраїнаНБУгривня
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