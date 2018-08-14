Різкий обвал ліри і рубля: експерт пояснив, як вплине на Україну

Різке падіння рубля і ліри може призвести до девальвації гривні. Втім, вона буде не дуже суттєвою і не досягне таких масштабів як у Росії і Туреччині.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV фінансовий аналітик Віталій Шапран. Він зазначив, що причиною послужила величезна експортна ніша цих двох країн для України.

"По-перше, мене турбують санкції США щодо турецьких металургів, оскільки у Туреччині металурги завжди були проблемою для нашої країни, вони можуть впливати на ціни у чорноморському регіоні, а це якраз наш регіон, де ми активно торгуємо. Тому насправді я очікую зниження цін щодо нашого експорту саме в регіональному масштабі, це для України недобре", - пояснив він.

Шапран зазначив, що за різними оцінками Туреччина і Росія займають 15-25% в українському експорті. Таким чином, ситуація на їхніх фінансових ринках так чи інакше зачепить Україну.

"Тому якщо у нас не було причин для девальвації ще тиждень тому, то тепер, разом із ситуацією у Туреччині, на тлі російської паніки на Московській біржі, ми бачимо, що причини для девальвації з'явилися. Але вона не має бути суттєвою, або такою катастрофічною", - резюмував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 13 серпня, турецька ліра впала ще на 11% щодо долара. Через проблеми у Туреччині вже обвалився курс євро, оскільки європейські банки дуже багато вклали в цю країну.

Станом на ранок понеділка, 13 серпня, курс долара на відкритті торгів на Московській біржі перевищив позначку у 68 рублів і досяг максимального рівня з квітня 2016 року.