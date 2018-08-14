МоваЯзык
Ви приймаєте участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
СвітСпорт

Різкий обвал ліри і рубля: експерт пояснив, як вплине на Україну

6.1тЧитати новину російською

Різке падіння рубля і ліри може призвести до девальвації гривні. Втім, вона буде не дуже суттєвою і не досягне таких масштабів як у Росії і Туреччині.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV фінансовий аналітик Віталій Шапран. Він зазначив, що причиною послужила величезна експортна ніша цих двох країн для України.

"По-перше, мене турбують санкції США щодо турецьких металургів, оскільки у Туреччині металурги завжди були проблемою для нашої країни, вони можуть впливати на ціни у чорноморському регіоні, а це якраз наш регіон, де ми активно торгуємо. Тому насправді я очікую зниження цін щодо нашого експорту саме в регіональному масштабі, це для України недобре", - пояснив він.

Новини
Ліра обвалилася: експерти пояснили, як зміняться ціни на відпочинок у Туреччині

Шапран зазначив, що за різними оцінками Туреччина і Росія займають 15-25% в українському експорті. Таким чином, ситуація на їхніх фінансових ринках так чи інакше зачепить Україну.

"Тому якщо у нас не було причин для девальвації ще тиждень тому, то тепер, разом із ситуацією у Туреччині, на тлі російської паніки на Московській біржі, ми бачимо, що причини для девальвації з'явилися. Але вона не має бути суттєвою, або такою катастрофічною", - резюмував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 13 серпня, турецька ліра впала ще на 11% щодо долара. Через проблеми у Туреччині вже обвалився курс євро, оскільки європейські банки дуже багато вклали в цю країну.

Станом на ранок понеділка, 13 серпня, курс долара на відкритті торгів на Московській біржі перевищив позначку у 68 рублів і досяг максимального рівня з квітня 2016 року.

Особа
Віталій Шапран
Місце
Україна
Об'єкти
курс валютдоларгривняРосіяУкраїна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
4
Смішно
8
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
СвоЙский МакСим
СвоЙский МакСим
Какая глупость ставить Украину выше экономики России и Турции. Упоротые вы украинцы - неадекватные!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
СвоЙский МакСим, ты еще тут, десятидолларовая шлюха? Пиздуй бакс покупать, пока коррекцмя началась.. пизда фублю
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Наші блоги