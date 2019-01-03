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''Різка позиція'': названо головного союзника України у боротьбі із газопроводом Путіна

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Україна отримала сильного союзника в спробах зупинити російський газопровід "Північний потік-2" в особі США, які мають досить різку позицію із цього питання.

Таку думку висловила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. За її словами, зараз у світі зростає розуміння того, що будівництво "Північного потоку-2" має мало спільного з економічно обґрунтованою бізнес-моделлю.

"Як ви бачите, позиція Сполучених Штатів щодо неприйнятності цього проекту так само є досить різкою. Але всі ці спільні зусилля, застереження і аргументації поки не зупинили силу грошей", — підкреслила вона.

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Климпуш-Цинцадзе заявила: щодо будівництва російського газопроводу в обхід України немає єдиної думки серед країн Європейського Союзу.

"Є окремі країни, які бачать і чітко розуміють геополітичні ризики реалізації цього проекту, а є країни, у яких сильні бізнес-лобі, які намагаються переконати керівництво в тому, що тут немає жодного політичного складника", — сказала віце-прем'єр.

''Різка позиція'': названо головного союзника України у боротьбі із газопроводом Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європарламент рішуче засудив будівництво газопроводу "Північний потік-2". Європейські чиновники зазначили, що Україна відіграє вирішальну роль в енергетичній мережі ЄС, тому вони закликали припинити реалізацію російського проекту.

У відповідь на це у Державній думі РФ заявили, що резолюція Європейського парламенту щодо газопроводу пов'язана перш за все із просуванням інтересів США.

12 грудня нижня палата Конгресу США ухвалила двопартійну резолюцію, у якій засуджується будівництво російського "Північного потоку-2".

Проект "Північний потік-2" передбачає прокладання двох газових ниток загальною потужністю 55 млрд кубометрів у рік — від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Дозвіл на будівництво уже видали Німеччина, Фінляндія і Швеція. Данія залишається єдиною країною, яка досі цього не зробила. 25 липня у Німеччині почали прокладати перші труби в рамках будівництва трубопроводу.

Читайте всі новини по темі "Північний потік - 2" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Північний потік - 2
Місце
Україна
Теги
Північний потік - 2УкраїнаРосіяСША
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Проходил мимо
Проходил мимо
Цитата: "По ее словам, сейчас в мире растет понимание того, что строительство "Северного потока-2" имеет мало общего с экономически обоснованной бизнес-моделью" Цитата: "Но все эти совместные усилия, предостережения и аргументации пока не остановили силу денег" Два взаимоисключающих заявления Если имеет мало общего с ЭКОНОМИЧЕСКОЙ точки зрения то почему "пока не остановили силу денег"? Дурят вас хохлики, а вы радостно скачете.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Европе гораздо спокойней будет получать газ минуя страну скачущих бандерлогов! Ну а украинский "союзник" США сам пытается впарить Европе свой СПГ и для него украинская ГТС такой же конкурент как и СП-2
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Umnichkov Voldemar
Umnichkov Voldemar
Кизяк - гордость Окраины !!!
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