''Різка позиція'': названо головного союзника України у боротьбі із газопроводом Путіна

Україна отримала сильного союзника в спробах зупинити російський газопровід "Північний потік-2" в особі США, які мають досить різку позицію із цього питання.

Таку думку висловила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. За її словами, зараз у світі зростає розуміння того, що будівництво "Північного потоку-2" має мало спільного з економічно обґрунтованою бізнес-моделлю.

"Як ви бачите, позиція Сполучених Штатів щодо неприйнятності цього проекту так само є досить різкою. Але всі ці спільні зусилля, застереження і аргументації поки не зупинили силу грошей", — підкреслила вона.

Климпуш-Цинцадзе заявила: щодо будівництва російського газопроводу в обхід України немає єдиної думки серед країн Європейського Союзу.

"Є окремі країни, які бачать і чітко розуміють геополітичні ризики реалізації цього проекту, а є країни, у яких сильні бізнес-лобі, які намагаються переконати керівництво в тому, що тут немає жодного політичного складника", — сказала віце-прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європарламент рішуче засудив будівництво газопроводу "Північний потік-2". Європейські чиновники зазначили, що Україна відіграє вирішальну роль в енергетичній мережі ЄС, тому вони закликали припинити реалізацію російського проекту.

У відповідь на це у Державній думі РФ заявили, що резолюція Європейського парламенту щодо газопроводу пов'язана перш за все із просуванням інтересів США.

12 грудня нижня палата Конгресу США ухвалила двопартійну резолюцію, у якій засуджується будівництво російського "Північного потоку-2".

Проект "Північний потік-2" передбачає прокладання двох газових ниток загальною потужністю 55 млрд кубометрів у рік — від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Дозвіл на будівництво уже видали Німеччина, Фінляндія і Швеція. Данія залишається єдиною країною, яка досі цього не зробила. 25 липня у Німеччині почали прокладати перші труби в рамках будівництва трубопроводу.