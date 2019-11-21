"Ризики на рівному місці": в Україні пояснили, чим загрожують гучні арешти банкірів

Арешт голови правління "Укрексімбанку" Олександра Гриценка та інші гучні затримання банкірів можуть перешкодити Україні залучити нових інвесторів.

"Уявіть собі, що закордонний інвестор вивчає інформаційне поле України, і бачить новину про те, що главу великого державного банку забирають і щось інкримінують. Може подумати, що це правильно, якщо той прокрався. А може й інакше", – пише на Facebook PR-стратег Сергій Дідковський.

Зокрема, Гриценкові закидають те, що він "не перешкоджав" поверненню кредиту державному банку.

За словами Дідковського, це революційний підхід в розумінні роботи фінустанов і застав.

"І ось вкладник дивиться на інвестиційну привабливість і думає: краще я інвестую гроші в іншу країну. Мені ці зайві ризики на рівному місці не потрібні. Ось і вся історія", – резюмував він.

Арешт голови правління "Укрексімбанку" Олександра Гриценка та інші гучні затримання банкірів можуть перешкодити Україні залучити нових інвесторів

Як писав OBOZREVATEL, 16 листопада СБУ затримала главу "Укрексімбанку" Олександра Гриценко.

Спочатку в ЗМІ повідомили про викрадення банкіра, проте пізніше цю інформацію спростувала членкиня наглядової ради фінустанови Вікторія Страхова.

Його адвокат заявив, що Гриценка затримали за те, що він забрав кошти Януковича на користь держави.

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