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"Ризик для інвесторів": Україна розкрила деталі нового позову "Газпрому" щодо транзиту газу

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НАК "Нафтогаз України" повідомив, що можливий перегляд рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзитного контракту з "Газпромом" є одним із ризиків для потенційних інвесторів у євробонди.

Російський газовий монополіст уже передав до арбітражу свої уточнені позовні вимоги, повідомляють "Ведомости" із посиланням на проспект "Нафтогазу" до випуску своїх єврооблігацій.

Зазначається, що за будь-яким із варіантів, які влаштували б "Газпром", українська компанія буде змушена виплатити близько 2,1 млрд доларів і відмовитися від претензій на 11,6 млрд доларів.

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Зокрема російський газовий монополіст вимагає визнати недійсним зобов'язання за обсягом транзиту з 19 січня 2009-го по 31 грудня 2017 року, а також переглянути його у менший бік з 1 січня 2018-го і до завершення контракту.

Крім того, "Газпром" має намір анулювати контракти на поставку і транзит газу з 1 січня 2018 року, щоб Україна не змогла вимагати компенсації за газ і підвищення плати за транзит за останні півтора року.

"Ризик для інвесторів": Україна розкрила деталі нового позову "Газпрому" щодо транзиту газу

Нагадаємо, що голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв припустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року тягнутиме час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні і, за відсутності нових договорів, може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
транзит газу Газпром НАК "Нафтогаз"
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Мир Миру
Мир Миру
А скільки коштів перерахував Газпром відповідно рішень Стокгольмського арбітражу? Пам"ятаю лише один випадок, це коли Нафтогаз в односторонньому порядку змінив призначення платежу від Газпрому. Після запуску газопроводів в обхід України, зобов"язуємось надати суддівську допомогу Європі :- )))))
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