Рожкову замість звільнення позбавили частини повноважень
Першу заступницю голови НБУ Катерину Рожкову позбавили повноважень із регулювання банківської сфери.
Про це вона сама розповіла OBOZREVATEL. За її словами, сталося це шляхом перетворення вертикалі підпорядкування. У Рожкової залишилося три підрозділи, основні ж функції регулювання передали іншим департаментам, на які вона не буде впливати.
Показовим став той факт, що рішення було ухвалено в день народження колишньої глави НБУ Валерії Гонтаревої. Вона народилася 20 жовтня 1964 року.
За даними ЕП, своїм рішенням правління НБУ змінило структуру регулятора, створивши в ньому нову вертикаль підпорядкування.
До неї увійшли:
Департамент методології регулювання діяльності банків,
Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінустанов,
Управління захисту прав споживачів фінансових послуг,
Департамент з управління діяльністю корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ.
"Правління НБУ забрало з підпорядкування Рожкової 6 ключових для нагляду за банківським ринком департаментів і передало їй 3 підрозділи, які не мають істотного значення в регулюванні банків", – пише видання.
Раніше в підпорядкуванні Рожкової було 7 структурних підрозділів: Департамент банківського нагляду, Департамент виїзних перевірок, Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг, Департамент фінансового моніторингу, Департамент ліцензування, Департамент методології регулювання діяльності банків і Департамент аналітики та наглядових технологій.
Відзначається, що всі ці департаменти, крім Департаменту методології регулювання діяльності банків, тепер перейшли у вертикаль управління Шевченка. Тепер у підпорядкуванні голови правління НБУ Шевченка 15 підрозділів – це майже половина всіх структурних одиниць НБУ.
Що передувало
5 жовтня Рада Національного банку України оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і заступнику глави Нацбанку Дмитру Сологубу.
"...за порушення розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ, порушення вимог КЗпП України, вирішила: оголосити догану Катерині Рожковій і Дмитру Сологубу. Висловити недовіру Рожковій і Сологубу", – повідомили в НБУ.
Як розповів член Ради НБУ Василь Горбаль, Рада НБУ висловила їм недовіру і оголосила догану через публічні висловлювання у ЗМІ. Рішення ухвалили практично одноголосно.
"Таке рішення було пов’язано з нещодавніми публічними виступами Сологуба і Рожкової. Треба розуміти, що банк – це насамперед довіра. А останні інтерв’ю Сологуба і Рожкової були дуже неоднозначно сприйняті як експертним середовищем, так і міжнародними партнерами", – повідомив Горбаль.
Згодом на інцидент відреагувала і сама Рожкова і звинуватила НБУ у внутрішній цензурі.
"Але повірте, нічого крамольного, що б йшло у розріз із "генеральною лінією партії" не озвучувалося. Ми казали, що незалежність НБУ – це про колегіальність. Що новій команді треба трохи часу, щоб спрацюватися. І все у такому дусі. Не вірите, що у 2020 році можуть оголошувати догану за спілкування із засобами масової інформації?! Я теж до кінця не вірила, що цензура дійшла до стін Національного банку", – написала вона.
15 жовтня Рожкова заявила, що після отримання догани від наглядової ради НБУ продовжує виконувати свої обов'язки.