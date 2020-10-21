Рожкову замість звільнення позбавили частини повноважень

Першого заступника голови НБУ Катерину Рожкову позбавили повноважень з регулювання банківської сфери.

Про це вона сама розповіла OBOZREVATEL. За її словами, сталося це шляхом перетворення вертикалі підпорядкування. У Рожкової залишилося три підрозділи, основні ж функції регулювання передали іншим департаментам, на які вона не буде впливати.

За даними ЕП, своїм рішенням правління НБУ змінило структуру регулятора, створивши в ньому нову вертикаль підпорядкування.

До неї увійшли:

Департамент методології регулювання діяльності банків,

Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінустанов,

Управління захисту прав споживачів фінансових послуг,

Департамент з управління діяльністю корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ.

"Правління НБУ забрало з підпорядкування Рожкової 6 ключових для нагляду за банківським ринком департаментів і передало їй 3 підрозділи, які не грають істотного значення в регулюванні банків", – пише видання.

Раніше в підпорядкуванні Рожкової було 7 структурних підрозділів: Департамент банківського нагляду, Департамент виїзних перевірок, Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг, Департамент фінансового моніторингу, Департамент ліцензування, Департамент методології регулювання діяльності банків і Департамент аналітики та наглядових технологій.

Відзначається, що всі ці департаменти, крім Департаменту методології регулювання діяльності банків, тепер перейшли в вертикаль управління Шевченко. Тепер в підпорядкуванні голови правління НБУ Шевченко 15 підрозділів – це майже половина всіх структурних одиниць НБУ.

Що передувало

5 жовтня Рада Національного банку України оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і заступнику глави Нацбанку Дмитру Сологубу.

"...за порушення розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ, порушення вимог КЗпП України, вирішила: оголосити догану Катерині Рожковій і Дмитру Сологубу. Висловити недовіру Рожковій і Сологубу", – повідомили в НБУ.

Як розповів член Ради НБУ Василь Горбаль, Рада НБУ висловила їм недовіру і оголосила догану через публічні висловлювання у ЗМІ. Рішення ухвалили практично одноголосно.

"Таке рішення було пов’язано з нещодавніми публічними виступами Сологуба і Рожкової. Треба розуміти, що банк - це перш за все довіра. А останні інтерв’ю Сологуба і Рожкової були дуже неоднозначно сприйняті як експертним середовищем, так і міжнародними партнерами", – повідомив Горбаль.

Згодом на інцидент відреагувала і сама Рожкова і звинуватила НБУ у внутрішній цензурі.

"Але повірте, нічого крамольного, що б йшло у розріз з "генеральною лінією партії" не озвучувалося. Ми казали, що незалежність НБУ – це про колегіальність. Що новій команді треба трохи часу, щоб спрацюватися. І все у такому дусі. Не вірите, що у 2020 році можуть оголошувати догану за спілкування з засобами масової інформації?! Я теж до кінця не вірила, що цензура дійшла до стін Національного банку", – написала вона.

15 жовтня Рожкова заявила, що після отримання догани від наглядової ради НБУ продовжує виконувати свої обов'язки.