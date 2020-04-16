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16 квітня • оновлено в 14:54
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Рівень безробіття в Україні виріс до 15-річного максимуму

1.3т
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За місяць карантину кількість безробітних в Україні зросла на 1-1,3 млн і становить 2,5-2,8 мільйонів осіб.

Про це заявив президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков, передає прес-служба організації.

"За оцінками Торгово-промислової палати України, рівень безробіття сьогодні складає 13,7-15,4%. Це найвищий показник за останній 15 років", – підкреслив Чижиков.

Рівень безробіття в Україні виріс до 15-річного максимуму

За його словами, в першу чергу роботу втратили ті, хто неформально працював в галузях, діяльність яких була зупинена на час карантину – це близько 1 млн осіб. Всього в "зупинених" галузях зайнято близько 4 млн осіб. Також у більшості випадків роботу втратили ті працівники, які не змогли добиратися на роботу через зупинку пасажирського сполучення.

"Проведене Торгово-промисловою палатою опитування компаній показує, що 26% з них планують скорочення персоналу, ще 30% не ухвалили остаточне рішення", – додав Чижиков.

За оцінками ТПП України, загальний обсяг підтримки бізнесу через звільнення від сплати податків в березні і квітні становить 9,3 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у зв'язку з карантином тимчасово призупинили діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.

Кількість безробітних в Україні досягла 364 тис. За станом на 7 квітня, що на 13% більше в порівнянні з 2019 роком.

Введений карантин через пандемію коронавірусу передбачає право українців на оплачувану відпустку, збереження 2/3 зарплати і компенсації для підприємств.

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Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
безробіття
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Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
так это оказывается при гниломордом была самая высокая безработица.а вор юля нас лечит как при оранжевых жилось добрэ
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Економіка

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