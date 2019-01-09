Рішення вже ухвалене: ціна газу в Україні зросла у 8 разів і додасть ще 15%

В Україні тарифи на газ з 2010 року зросли майже у 8 разів. Так, ще у 2010-му блакитне паливо продавалося всього по 1,09 грн за куб. Наразі така сама кількість газу коштує 8,55 грн, а у травні 2019 року, згідно з меморандумом з МВФ, складе близько 9,8 грн.

OBOZREVATEL з'ясував, як дорожчало блакитне паливо в Україні і чого чекати в цьому році.

Скільки витрачаємо на блакитне паливо і що зміниться у 2019-му

Важливе:

в 7,7 разів подорожчав газ із 2010 року;

на 15% (до 9,7%) подорожчає блакитне паливо у травні 2019-го;

у 2010-му на газ вистачило б 27% прожиткового мінімуму, у 2018-му — 101%;

кожна друга сім'я отримує субсидію і не платить за блакитне паливо повну ціну;

частка комуналки в сукупних витратах сімей зменшується.

Опалення газом приміщення площею 48 кв. м (чинна норма на сім'ю плюс одна людина) у 2010-му році коштувало всього 241,2 грн. Наразі за таку ж площу доведеться віддати вже 1857,2 грн. Причому якщо 8 років тому ця суму становила всього 27% на той час чинного прожиткового мінімуму, наразі одного прожиткового мінімуму зовсім не вистачить на обігрів 48 кв. м за нормою.

Щоправда, варто враховувати, що до половини українців в опалювальний сезон платять за блакитне паливо в рази менше. Програма субсидій дозволяє віддавати за всі комунальні послуги близько 15% сукупного доходу сім'ї. І чим менший дохід, тим менше доведеться платити за комунальні послуги.

Новини Україна пообіцяла МВФ нове підвищення цін на газ

Подорожчання газу найперше вдарило по українцях, у яких є кошти на оплату газу за ринковою ціною або ж немає права на субсидії.

Ціна на блакитне паливо в Україні з 2010 по 2014 роки не змінювалася. Так, за споживання до 6 тис. кубометрів українці платили всього лише 1,09 грн/куб. Нагадаємо, наразі тариф становить 8,55 грн/куб, тобто у 7,7 разів дорожче. У 2014-му блакитне паливо зросло в ціні до 1,788 грн/куб.

Перше значне підвищення відбулося у 2015-му році. Тоді для українців, які споживають до 200 кубів на місяць, тариф виріс відразу до 3,6 грн/куб. Перегляд ціни був однією з умов меморандуму з МВФ. Військова агресія з боку Росії і анексія території стала великим ударом по економіці країни, і дешевий кредит від Фонду був необхідною умовою для "порятунку" ситуації.

В оновленому меморандумі, який підписали в минулому році, також передбачене зростання тарифів на 2019-й. Блакитне паливо подорожчає на 15% (приблизно до 9,8 грн за кубометр).

"Як перший крок до лібералізації тарифів на газ уряд ухвалив рішення про підвищення оптової ціни на газ для побутового використання на 26%, що набула чинності з 1 листопада 2018 року, і ще на 15% — з 1 травня 2019 року", — йдеться у програмі.

Тарифи ростуть, а витрати на комуналку скорочуються

Незважаючи на подорожчання блакитного палива, за рік, згідно з даними Державної служби статистики, частка комуналки у витратах домогосподарств навпаки скоротилася з 19,9 до 17%. Цьому сприяла ціла низка факторів:

енергоефективність;

низькі витрати на комуналку в сільській місцевості;

підвищення зарплат і пенсій;

програма субсидій.

Незважаючи на передвиборчі обіцянки окремих політиків, розраховувати на зниження тарифів на газ не доводиться. Україна не тільки підписала меморандум з МВФ, де йдеться про зворотнє, але і ухвалила закон "Про ринок газу". Поступово уряд має відійти від ручного встановлення тарифів своїми постановами. Ціни повинен формувати ринок. Щоправда, спершу це призведе до зростання цін. Так, згідно з даними Української енергетичної біржі, наразі промисловість (там тарифи не регулюють) в середньому платить за блакитне паливо 10,3 грн за куб. А це більше, ніж повинні платити українці після підвищення тарифів у травні 2019-го.

Що цікаво, в постанові Кабміну тариф для населення закріпили не до середніх показників на українському ринку, а до цін НАК "Нафтогаз". А вони традиційно вищі. Зараз НАК продає на умовах предоплати куб за 10,8 грн, а без передоплати — за 11,8 грн.

Найболючіший крок уже позаду. З бюджету довгий час субсидували всіх споживачів, утримуючи низькі ціни і компенсуючи дефіцит державного "Нафтогазу". Підвищення цін з одного боку дозволило збільшити прибуток НАК, а з іншого — призвело до виникнення величезної кількості субсидіантів. Так ч и інакше, якщо раніше субсидували всі сім'ї, зараз — кожну другу. Якщо Кабмін виконає вже взяті на себе зобов'язання, починаючи з 2020 року українці платитимуть за газ за ринковою ціною, яку формуватимуть попит і пропозиція на внутрішньому ринку.