''Сенсація'' Верховного Суду щодо "єврономерів": що тепер зміниться

Верховний Суд України прийняв резонансне рішення — скасував штраф у розмірі 8500 гривень за ввезення авто на єврономерах, визнавши відсутність порушення митних правил. Автолюбителі очікують, що цим Феміда визнає законним використання транзитних авто.

У чому суть і чи вирішиться проблема євроавто в країні — розбирався OBOZREVATEL.

У чому суть

Прецедент стався завдяки позову фізичної особи. Так, позивач ввіз на територію України з метою транзиту автомобіль на номерах Естонії, не знятий там із реєстрації. Під час судових засідань він визнав, що ввіз авто на єврономерах для тривалого використання, а режим "транзит" вказав, щоб уникнути митного оформлення та сплати податку.

Апеляційний суд скасував постанову суду першої інстанції та відмовив у задоволенні вимог. Але позивач не погодився, оскаржив його, посилаючись на одне із рішень Конституційного Суду. У ньому йдеться: користування авто, яке ввозиться із метою транзиту через митну територію України, не є правопорушенням. У результаті — Верховний Суд скаргу задовольнив.

"Підставою для її прийняття стало те, що позивач у визначені Митним кодексом терміни (для автотранспорту — 10 діб, у разі переміщення у зоні діяльності однієї митниці — 5 діб) не вивіз автомобіль із України, і продовжує ним користуватися як транспортним засобом, митне оформлення якого не завершено", — йдеться у повідомленні.

УН

Суд зазначив, що в частині 2 статті 469 Митного кодексу чітко визначені дії, бездіяльність та умови, які кваліфікуються як правопорушення щодо товарів, митне оформлення яких не завершено. Такий митний режим, як тимчасове ввезення, не визначений як порушення.

Революційне рішення?

Позиція Верховного Суду України у багатьох водіїв авто на єврономерах викликала небувалий ажіотаж. Щоправда, автоюрист Володимир Луньов впевнений, що ніякої сенсації не буде.

"Автомобіль був зареєстрований в Естонії, позивач — його безпосередній власник. Немає складу правопорушення у тому, що там зазначено саме зберігання автомобіля, а він ним користувався. Таке поняття у законі не вказано. Цей випадок стосується більше зберігання автомобіля на якомусь складі, наприклад. Виходить, під час складання на нього протоколу, було допущено помилку — суд це підтвердив", — пояснив OBOZREVATEL Луньов.

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На думку юриста, чекати будь-яких зрушень для власників авто не варто, адже суди приймають рішення щодо кожного конкретного випадку.

"Це прецедент, перше таке рішення, але не факт, що далі буде щось подібне. Суди виносять дуже багато чого щодо "єврономерів" — один позивач може виграти, а десять програти, тому особливо радіти не варто. Єдине — суддя може взяти такий досвід до уваги, але приймати рішення буде, виходячи з ситуації", — підсумував Луньов.

При цьому рішення Верховного Суду, дійсно, можна назвати незвичним, адже це одна із перших позитивних справ для власників євроавто. Як вважає юрист Марія Натха, у майбутньому судді звертатимуть увагу саме на таку практику.

"Оскільки у Верховній Раді уже є законопроект, який регулюватиме ввезення авто на єврономерах, то можна сказати — ми бачимо прецедент і судді можуть його застосовувати. У нас формується нова практика, суди, якщо й користуються чимось, то тільки новими тенденціями. Це ще раз підтверджує рішення Конституційного Суду України — на тимчасове ввезення не поширюватиметься штраф за цією статтею", — заявила OBOZREVATEL Натха, а також додала, що після прийняття закону щодо "єврономерів" ситуація знову зміниться.

Як розповіла в ефірі на ObozTV глава комітету з питань податкової та митної політики, народний депутат від Блоку Петра Порошенка Ніна Южаніна, українців зобов'яжуть під час транзиту авто вносити заставу. У разі подальшого розмитнення, він буде зарахований в суму необхідних платежів.

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Варто зазначити, що сума застави гарантуватиме оплату митних платежів. Якщо вивезти автомобіль у зазначений термін, гроші повернуть, якщо ж власник прийме рішення розмитнити авто, вони підуть у рахунок оплати мита, акцизу та податку.

За її словами, існуючі норми щодо ввезення автомобілів і поміщення їх у режим транзиту, — дозволяють "отримати на підставі цього таку пільгу як "умовне повне звільнення".

"А потім фізична особа перервала заявлений під час митного оформлення транзит і хоче не нести за це відповідальності, посилаючись на невірно застосовану до нього статтю", — додала вона.