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Рішення суду щодо ПриватБанку обвалило єврооблігації України

1.8тЧитати матеріал російською

Єврооблігації України впали після новин про рішення визнати незаконною націоналізацію ПриватБанку і введення Росією нових санкцій проти Києва.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили учасники ринку. Падіння єврооблігацій-2027 стало максимальним з лютого, в результаті чого їхня прибутковість зросла на 0,24 відсоткових пункти (п.п.) — до 8,6% річних.

Котирування єврооблігацій з погашенням у 2023-2026 роках і у 2032 році знизилися на 1-1,3%, а їхня прибутковість зросла на 0,18-0,29 п.п. — до 8,2-8,55% річних.

Папери з погашенням у 2021 році просіли в ціні на 0,6%, а у 2022 році — на 0,83%, що призвело до збільшення їхньої поточної прибутковості на 0,28 п.п. — відповідно до 7,65% і майже до 8% річних.

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Крім того на 0,6% подешевшали і ВВП-варранти України, які зараз котируються за ціною близько 65,85% від номіналу.

Рішення суду щодо ПриватБанку обвалило єврооблігації України

Як повідомлялося, власники єврооблігацій позитивно оцінили результати першого туру президентських виборів 31 березня.

За період, що минув після цього, прибутковість українських єврооблігацій знизилася в середньому на 0,4-0,8 п.п., а ВВП-варранти подорожчали на 3,5%.

Крім того, за період між першим і другим туром нерезиденти збільшили вкладення в українські внутрішні держоблігації (ОВДП) на 10,6 млрд гривень, або на 52%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Таким чином, він задовольнив позов екс-власника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Також 18 квітня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва встановить заборону на експорт в Україну нафти та нафтопродуктів. Таким чином РФ відреагувала на розширення Кабінетом міністрів переліку товарів, щодо яких діє заборона на імпорт.

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Місце
Україна
Теги
УкраїнаПриватБанксанкции
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Южный Гарик
Южный Гарик
значит орать на каждом углу, что бы ввели санкции против России и самим их вводить - не подлость, а как Россия ответила зеркально так сразу подлость? Во истину рогульство головного мозга...
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