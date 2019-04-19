Рішення суду щодо ПриватБанку обвалило єврооблігації України

Єврооблігації України впали після новин про рішення визнати незаконною націоналізацію ПриватБанку і введення Росією нових санкцій проти Києва.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили учасники ринку. Падіння єврооблігацій-2027 стало максимальним з лютого, в результаті чого їхня прибутковість зросла на 0,24 відсоткових пункти (п.п.) — до 8,6% річних.

Котирування єврооблігацій з погашенням у 2023-2026 роках і у 2032 році знизилися на 1-1,3%, а їхня прибутковість зросла на 0,18-0,29 п.п. — до 8,2-8,55% річних.

Папери з погашенням у 2021 році просіли в ціні на 0,6%, а у 2022 році — на 0,83%, що призвело до збільшення їхньої поточної прибутковості на 0,28 п.п. — відповідно до 7,65% і майже до 8% річних.

Крім того на 0,6% подешевшали і ВВП-варранти України, які зараз котируються за ціною близько 65,85% від номіналу.

Як повідомлялося, власники єврооблігацій позитивно оцінили результати першого туру президентських виборів 31 березня.

За період, що минув після цього, прибутковість українських єврооблігацій знизилася в середньому на 0,4-0,8 п.п., а ВВП-варранти подорожчали на 3,5%.

Крім того, за період між першим і другим туром нерезиденти збільшили вкладення в українські внутрішні держоблігації (ОВДП) на 10,6 млрд гривень, або на 52%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Таким чином, він задовольнив позов екс-власника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Також 18 квітня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва встановить заборону на експорт в Україну нафти та нафтопродуктів. Таким чином РФ відреагувала на розширення Кабінетом міністрів переліку товарів, щодо яких діє заборона на імпорт.

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