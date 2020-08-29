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Рішення про закриття справи "Роттердам+" поставило крапку в багаторічних маніпуляціях, - ДТЕК

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Економіка
1,5 т.
енергосистема України

Обгрунтованість застосування принципу імпортного паритету при формуванні ціни на вугілля була підтверджена САП. 112.ua

Рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) закрити кримінальне провадження у справі "Роттердам+" підтвердило законність застосування принципу імпортного паритету при визначенні ціни на вугілля та безпідставність раніше висунутих підозр.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії ДТЕК.

"Це рішення в черговий раз підтвердило, що порядок формування прогнозної ціни на електроенергію в 2016 році визначив прозорі правила роботи на Оптовому ринку електроенергії, які до цього не застосовувалися", - йдеться в заяві.

У ДТЕК підкреслили, що доцільність використання принципу імпортного паритету і відповідність методики ціноутворення на енергетичне вугілля в Україні практик європейських країн були підтверджені міжнародними дослідженнями.

Цей принцип був затверджений в меморандумі з МВФ при визначенні ціни на газ. Також компанія протягом чотирьох років використовувала цей принцип ціноутворення при продажу вугілля як приватним, так і державним енергогенеруючим компаніям.

"ДТЕК завжди послідовно виступала за впровадження в Україні прозорих європейських механізмів ціноутворення і відмова від ручного регулювання. Компанія шкодує, що рішення НКРЕКУ про впровадження таких принципів стало інструментом для політичних маніпуляцій і багаторічного цькування компанії", - відзначили в компанії.

ДТЕК також повідомила, що розглядає можливість захисту репутації компанії і своїх співробітників, які зазнали необґрунтованого переслідування в рамках цього кримінального провадження, в судовому порядку.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи "Роттердам+" через відсутність достовірних і вичерпних доказів нанесення збитку.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила нанесення збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, проведена з ініціативи НАБУ і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

Термін досудового розслідування у справі "Роттердам+" закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.

Розслідування у справі "Роттердам+" почалося в березні 2017 року. У ньому брали участь 15 детективів і 7 прокурорів.

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 зі введенням ринку електроенергії.

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УкраїнаРоттердам+ЕнергетикаДТЕК
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