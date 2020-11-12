Рішень про закриття немає, – "Епіцентр" про карантин вихідного дня

У мережі будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" не ухвалили рішення про закриття торгових точок на час дії карантину вихідного дня з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Про це кореспонденту OBOZREVATEL сказали на гарячій лінії компанії.

"Поки ми працюємо відповідно до чинного графіку. Рішень про закриття на вихідні немає, в п'ятницю ви зможете ознайомитися з рішенням про роботу у вихідні дні на сайті компанії. Зараз рішення немає, ми працюємо за графіком", – розповіли співробітники "Епіцентру".

Нагадаємо, що під час першого повного локдауну в Україні – з березня по червень – "Епіцентр" не закрився, як інші дрібні магазини, чим спровокував кілька скандалів.

Примітно, що напередодні оголошення суворого карантину в березні уряд України дозволив роботу магазинів "Епіцентр" у заборонений період.

Крім того, з'ясувалося, що товари для продажу в мережі "Епіцентр" доставили літаком "Мрія" з Китаю. Цей борт в Офісі президента пафосно називали гуманітарним рейсом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 листопада "Епіцентр" випустив рекламу, в якій заявив, що буде працювати також в суботу та неділю. Нехтуючи всіма заборонами, в компанії анонсували продаж не тільки будматеріалів, але і продуктів, медикаментів і навіть палива для машин.

У мережі піднялася хвиля обурення через грубе ігнорування "Епіцентром" правил безпеки.