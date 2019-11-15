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16 листопада • оновлено в 01:20
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"Президент сказав своє слово": у Зеленського дали обіцянку змінити законопроєкт щодо землі

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У законопроєкті про відкриття ринку землі в Україні перед другим читанням будуть враховані всі проблемні питання, які турбують народних депутатів і суспільство.

Таку заяву зробив уповноважений президента України із земельних питань Роман Лещенко в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 15 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Уряд запропонував свою модель, парламент висловив свою позицію в рамках відповідного законопроэкту, а президент сказав своє слово і озвучив у понеділок основні моменти. Ключовий посил: між першим і другим читанням всы ті проблемні питання, які турбують народних депутатів, українське суспільство, будуть враховані, і народні депутати з усіх фракцій будуть пропонувати свої правки", – пообіцяв він.

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У Зеленського дали обіцянку змінити законопроєкт щодо землі

У Зеленського дали обіцянку змінити законопроєкт щодо землі

Лещенко висловив упевненість у тому, що цей закон не може бути прийнятий у другому читанні без консенсусу в парламенті.

Лещенко озвучив позицію Зеленського щодо ринку землі

Лещенко озвучив позицію Зеленського щодо ринку землі

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (№2178-10) в першому читанні. Таким чином, вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Теми
Свобода слова Савіка Шустера Ринок землі в Україні
Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
Тег
законопроект
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