"Президент сказав своє слово": у Зеленського дали обіцянку змінити законопроєкт щодо землі

У законопроєкті про відкриття ринку землі в Україні перед другим читанням будуть враховані всі проблемні питання, які турбують народних депутатів і суспільство.

Таку заяву зробив уповноважений президента України із земельних питань Роман Лещенко в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 15 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Уряд запропонував свою модель, парламент висловив свою позицію в рамках відповідного законопроэкту, а президент сказав своє слово і озвучив у понеділок основні моменти. Ключовий посил: між першим і другим читанням всы ті проблемні питання, які турбують народних депутатів, українське суспільство, будуть враховані, і народні депутати з усіх фракцій будуть пропонувати свої правки", – пообіцяв він.

У Зеленського дали обіцянку змінити законопроєкт щодо землі

Лещенко висловив упевненість у тому, що цей закон не може бути прийнятий у другому читанні без консенсусу в парламенті.

Лещенко озвучив позицію Зеленського щодо ринку землі Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (№2178-10) в першому читанні. Таким чином, вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

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