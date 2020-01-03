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3 січня • оновлено в 18:23
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Ринок землі в Україні: розкрилася фінальна версія резонансного законопроєкту

2.6т
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Фінальна версія законопроєкту №2178-10 про запуск земельної реформи в Україні знімає обмеження в 10 тисяч га для банків при купівлі ділянки.

Про це радник прем'єр-міністра Олексій Мушак повідомив на своїй особистій сторінці у Facebook. Також чиновник перерахував інші зміни, які увійшли в фінальну версію документа.

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Що передбачає підсумкова версія законопроєкту:

  1. У разі вилучення заставної землі у свою власність, банк повинен буде протягом 2 років продати її на електронних торгах. В іншому випадку земля буде вилучатися у банку за спеціальною процедурою;

  2. На банки не поширюватиметься обмеження в розмірі 10 тисяч га в одні руки. В Україні існує близько 50 банків, готових кредитувати земельні угоди, тому таке обмеження дозволило б кредитувати покупку тільки на 500 тисяч га, що становить менше 2% ринку;

  3. Для стимулювання кредитування земельних угод банки отримають додаткові права. Зокрема, вони зможуть купувати землю в свою власність у разі неповернення кредиту, що збільшить готовність банків кредитувати аграріїв;

  4. Покупець повинен буде надавати документи про законність походження коштів, за які купується земля;

  5. Землю можна буде купувати тільки за безготівковий розрахунок.

Крім того, нардеп окремо підкреслює, що окремим завданням після голосування цього закону буде робота з підзаконними актами Національного банку України.

"Потрібно підвищити коефіцієнт покриття на землю з нинішніх 0.35 до 1.0. Тому що в іншому випадку під землю вартістю $100 тисяч можна буде взяти кредит тільки на $35 тисяч", – підкреслює він.

Також чиновник наголошує на необхідності змінити критерії до позичальників під земельні операції.

"Зараз велика кількість фермерів, маючи прибутковий бізнес, працюють в тіні і не зможуть довести банку свою платоспроможність. І відповідно будуть поза кредитного ринку", – резюмує Мушак.

Ринок землі в Україні: розкрилася фінальна версія резонансного законопроєкту

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроект про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

  • Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

  • Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.

  • Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібна продаж земель.

  • 12 листопада в Верховній Раді не відбулися голосування за законопроект про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".

  • Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроект про ринок землі (№2178-10) в першому читанні. Таким чином вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроект у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

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Автор
Алекс Шухарт
Теми
Ринок землі в Україні земельна реформа
Особа
Олексій Мушак
Місце
Україна
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
На обозі всі ще бухі. Олексій Мушак то радник прем'єра, то нардеп, то знов чиновник. Крім того, читаю "для банків при купівлі ділянки" потім у цій же статті "У разі вилучення заставної землі" Або в обозі не відчувають різниці між термінами, або не перечитують свій матеріал, або я не зрозумів, що банки зможуть скупляти землю.. З приводу "Потрібно підвищити коефіцієнт покриття на землю з нинішніх 0.35 до 1.0." При покритті 1,0, як це презентує радник прем'єра чи депутат, не покриються відсотки за кредитом, можлива пеня та судові витрати. Банки будуть у збитках.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Под это дело можно даже банк открыть и скупить землю при "неоплаченном кредите"?
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Аполлон Безобразов, Уже поздно. Все давно готово, и банки, и финансы, и олигархи, инокомпании с украинскими "дочками", участки поделены. Вот только простым фермерам места в этих схемах не предусмотрено...
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