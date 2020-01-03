Ринок землі в Україні: розкрилася фінальна версія резонансного законопроєкту

Фінальна версія законопроєкту №2178-10 про запуск земельної реформи в Україні знімає обмеження в 10 тисяч га для банків при купівлі ділянки.
Про це радник прем'єр-міністра Олексій Мушак повідомив на своїй особистій сторінці у Facebook. Також чиновник перерахував інші зміни, які увійшли в фінальну версію документа.
Що передбачає підсумкова версія законопроєкту:
У разі вилучення заставної землі у свою власність, банк повинен буде протягом 2 років продати її на електронних торгах. В іншому випадку земля буде вилучатися у банку за спеціальною процедурою;
На банки не поширюватиметься обмеження в розмірі 10 тисяч га в одні руки. В Україні існує близько 50 банків, готових кредитувати земельні угоди, тому таке обмеження дозволило б кредитувати покупку тільки на 500 тисяч га, що становить менше 2% ринку;
Для стимулювання кредитування земельних угод банки отримають додаткові права. Зокрема, вони зможуть купувати землю в свою власність у разі неповернення кредиту, що збільшить готовність банків кредитувати аграріїв;
Покупець повинен буде надавати документи про законність походження коштів, за які купується земля;
Землю можна буде купувати тільки за безготівковий розрахунок.
Крім того, нардеп окремо підкреслює, що окремим завданням після голосування цього закону буде робота з підзаконними актами Національного банку України.
"Потрібно підвищити коефіцієнт покриття на землю з нинішніх 0.35 до 1.0. Тому що в іншому випадку під землю вартістю $100 тисяч можна буде взяти кредит тільки на $35 тисяч", – підкреслює він.
Також чиновник наголошує на необхідності змінити критерії до позичальників під земельні операції.
"Зараз велика кількість фермерів, маючи прибутковий бізнес, працюють в тіні і не зможуть довести банку свою платоспроможність. І відповідно будуть поза кредитного ринку", – резюмує Мушак.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроект про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.
Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.
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Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібна продаж земель.
12 листопада в Верховній Раді не відбулися голосування за законопроект про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".
Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроект про ринок землі (№2178-10) в першому читанні. Таким чином вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроект у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.
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