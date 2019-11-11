Голосування за ринок землі скасовується: у "Слузі народу" знову назрів розкол

У вівторок, 12 листопада, в Верховній Раді не відбудеться голосування за гучний законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу", яка складає монобільшість.

Про це повідомляють джерела OBOZREVATEL. На коли переноситься вирішення питання – поки неясно.

Той варіант змін до законодавства, який пропонується прийняти зараз, не влаштовує більшість народних депутатів. Отже, "розкол" у "Слугу народу" привів до нової проблеми: навіть з урахуванням можливих голосів фракції "Голос" законопроєкт – провальний.

У "Слузі народу" назрів розкол через ринок землі

Підтвердила це в своєму Facеbook і народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко. За її словами, на порядку денному на 12 листопада першим пунктом стояли закони про землю, проте ближче до вечора 11 листопада з'явився новий документ, де про них жодного слова.

"Ще на погоджувальній раді пропозицію перенести питання впровадження ринку землі з вівторка не підтримали "слуги" і "Голос". Але все ж відкладається. Це означає одне – голосів у "слуг" на ці недосконалі закони немає", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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