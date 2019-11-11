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11 листопада • оновлено в 21:52
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Голосування за ринок землі скасовується: у "Слузі народу" знову назрів розкол

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У вівторок, 12 листопада, в Верховній Раді не відбудеться голосування за гучний законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу", яка складає монобільшість.

Про це повідомляють джерела OBOZREVATEL. На коли переноситься вирішення питання – поки неясно.

Той варіант змін до законодавства, який пропонується прийняти зараз, не влаштовує більшість народних депутатів. Отже, "розкол" у "Слугу народу" привів до нової проблеми: навіть з урахуванням можливих голосів фракції "Голос" законопроєкт – провальний.

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У "Слузі народу" назрів розкол через ринок землі

У "Слузі народу" назрів розкол через ринок землі

Підтвердила це в своєму Facеbook і народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко. За її словами, на порядку денному на 12 листопада першим пунктом стояли закони про землю, проте ближче до вечора 11 листопада з'явився новий документ, де про них жодного слова.

"Ще на погоджувальній раді пропозицію перенести питання впровадження ринку землі з вівторка не підтримали "слуги" і "Голос". Але все ж відкладається. Це означає одне – голосів у "слуг" на ці недосконалі закони немає", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

  • Ринок землі може приносити в бюджет України від $ 700 млн до $ 1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

  • Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.

  • Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.

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Тема
Ринок землі в Україні
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
колониальный проституированный режим где бл**дство и продажа Родины основная идеология.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Два года поприносит прибыль в бюджет,а потом ни денег ни земле и селяне с голой жопой.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это был типа "пробный камень" - как отреагирует общество.
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