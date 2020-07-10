Ринок газу в Україні: обрано постачальника "останньої надії"

Компанію "Нафтогаз України", яка запропонувала на конкурсі нульову маржу, обрано постачальником газу "останньої надії" в рамках відкриття ринку газу для населення з 1 серпня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики. Зазначається, що відповідне рішення в п'ятницю, 10 липня, ухвалила конкурсна комісія.

"Сьогодні в Міністерстві енергетики визначили постачальника останньої надії на ринку природного газу. Ним стало ТОВ "ДК "Нафтогаз України", – сказано в повідомленні.

"За" проголосували 5 членів комісії. Цінова пропозиція ТОВ "ДК "Нафтогаз України" – 2711,86 грн за тисячі кубометрів з ПДВ з націнкою 0%.

Засідання конкурсної комісії Сайт Міненерго

"Загалом на конкурс подали свої пропозиції три компанії. Після детального розгляду документів за рішенням комісії одна з компаній не була допущена до конкурсу", – зазначили в міністерстві.

Згідно з постановою Кабінету міністрів, переможця обирають за допомогою голосування членів конкурсної комісії по допущеному кандидату, який запропонував найнижче значення ціни природного газу для споживачів.

Така ціна розрахована відповідно до формули і повинна бути не вище ніж на 20% максимальної ціни, що склалася на ринку природного газу за попередній місяць.

Відкриття ринку природного газу для побутових споживачів було заплановане на 1 травня 2020 року, але у зв'язку з впровадженням карантину через поширення коронавірусу терміни перенесли на 1 липня.

Згодом, Кабмін ще на місяць відтермінував запуск ринку – до 1 серпня.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що повноцінний запуск ринку природного газу для населення та конкуренція постачальників дозволять українським домогосподарствам скористатись всіма перевагами низької ціни на природний газ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін до 1 серпня продовжив спеціальні зобов'язання "Нафтогазу" постачати газ населенню і релігійним організаціям за цінами нижче, ніж для бізнесу.

Кабінет міністрів змінив умови визначення ціни скрапленого газу для населення.