Ринок акцій США рекордно обвалився через нову хвилю коронавірусу

Американські фондові ринки впали на 3% через зростання числа заражень коронавірусом і його наслідками для відновлення економіки.

Зокрема, індикатор Dow Jones продемонстрував максимальне одноденне падіння за останні півроку. Про це свідчать показники ринку.

Одночасно з цим індикатор Cboe Volatility Index (також відомий як "індекс страху" Уолл-стріт) підскочив вище 40 пунктів і досяг 5-місячного максимуму.

Помітно впали акції авіакомпаній: Delta Air Lines – на 3,5%, Southwest Airlines – на 4,5%, United Airlines Holdings – на 4,4%.

Один з найбільших світових виробників авіаційної техніки Boeing Co просів на 4,6%.

За останній тиждень число нових випадків зараження COVID-19 у США склало рекордні 72 тисячі на добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, все більше країн Європи продовжують вводити жорсткі карантинні обмеження в зв'язку з поширенням коронавируса: від комендантської години до повної "ізоляції" деяких регіонів своїх країн.

Напередодні у Франції і Німеччині ввели карантин через зростання захворюваності коронавірусів.

Рішучі заходи через COVID-19 ввели також Іспанія, Італія, Великобританія, Ірландія, Бельгія, Нідерланди, Чехія, Польща та Греція.