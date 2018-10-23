Ринкова ціна дозволяє скоротити дотації для державних шахт із бюджету — Корольчук

Встановлення ринкової ціни на вугілля дозволяє поступово скорочувати дотації для державних шахт із державного бюджету. Відповідно, це формує зрозумілий та прозорий фінансовий ресурс для вугільної галузі. Про це заявив Юрій Корольчук, член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій, за підсумками комітетських слухань у Верховній Раді.

За словами Корольчука, слухання зібрали велику кількість чиновників, депутатів та експертів. Однак лише депутати з шахтарських регіонів змогли чітко сформулювати ключові завдання для вирішення проблем галузі. "Власне, йдеться про надання українським шахтам справедливої ринкової ціни для активізації робіт зі збільшення видобутку вугілля. А також мінімізація залежності української енергосистеми від поставок імпортного, зокрема із Росії, вугілля марки "антрацит". І третій важливий момент — це встановлення пріоритету українського вугілля газової групи над імпортним антрацитом".

Саме ринкова ціна, як наголосив експерт, дозволить отримати гроші не тільки на вирішення поточних проблем, як-от заборгованість із заробітної плати, але й надасть ресурс для стрімкого розвитку.

"Ринкова ціна вугілля дозволить залишити в історії складне питання заборгованості із зарплатами шахтарів і лише у школі вивчати хронологію пікетів шахтарів, а не спостерігати за ними з вікна уряду чи Верховної Ради. Також у ході слухань порушували традиційні для галузі питання необхідності формування коштів для інвестування у нові лави та модернізацію обладнання. І знову ж ринкова ціна на вугілля розглядалася як єдиний варіант забезпечення такого розвитку. На практиці такі кроки сприятимуть зниженню собівартості вугілля, а діючі шахти будуть конкурентоспроможними. В перспективі можна говорити і про експорт власного вугілля", — наголосив він.

Юрій Корольчук звернув особливу увагу на той факт, що обговорення питань вугільної галузі цього разу відбулося без традиційного популізму. "Мій песимістичний прогноз щодо перетворення слухань комітету на чергове популістичне обговорення так званої формули "Роттердам", на щастя, не справдився. Та й це зрозуміло, шахтарі — це не вдячні активісти і громадські активісти або творчі письменники із колишніх "правдивих" видань. Виключно із вищеописаних причин, я вважаю, учасники слухань не побачили депутатів Лещенка, Купрія, неофіта "Роттердама" Парасюка, інших активістів на слуханням комітету ПЕК Верховної Ради", — сказав він.

Нагадаємо, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив ув рамках комітетських слухань у Верховній Раді, що Україні необхідно нарощувати видобуток вугілля та платити за нього ринкову ціну.

Ринкова ціна на вугілля встановлена в Україні у 2016 році із затвердження методики розрахунку оптової ціни електроенергії (формула Роттердам+), яка базується на європейських індексах цін на вугілля.