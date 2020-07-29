РФ може посилити військову присутність на Донбасі: розкрито позицію Угорщини

В Угорщині не мають інформації про нарощування військової агресії Росії на Донбасі, але в разі такого повороту подій країна готова посилити санкції проти Москви.

Про це заявив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на питання, чи поділяє Угорщина занепокоєння України в зв'язку з чутками про можливе розширення агресії РФ проти України, посол зазначив, що якщо така ситуація виникне, Угорщина підтримає міжнародних партнерів і союзників.

"Чесно кажучи, я не чув про підготовку російської діяльності, яка може в подальшому ставити під загрозу суверенітет і територіальну цілісність України ні від джерел в Угорщині, ні в НАТО. Але я не маю права ставити під сумнів серйозність ситуації. Але, за винятком українських джерел, які ви згадали, я небагато чув. Звичайно, ми абсолютно виступаємо за мирний процес, допомогу Україні відновити суверенітет над її втраченими територіями. І ми, безумовно, підтримаємо наших міжнародних партнерів і союзників, якщо така ситуація виникне і будуть подальші проблеми в Україні", – підкреслив Ійдярто.

За його словами, Угорщина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, введення санкцій, і, якщо знадобиться, посилення санкцій проти Москви.

"Що стосується конфлікту довкола Кримського півострова і Донбасу. Угорщина підтримує позицію ЄС, яка є досить відкритою та чіткою, і полягає в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, і введення санкцій проти Російської Федерації для того, щоб припинити подібні дії, які почалися у 2014 році", – сказав посол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США введуть найважчі санкції проти Росії в разі її вторгнення на південь України.

Також в ЄС нагадали Росії, що вона підписала Мінські угоди, а значить повинна нести відповідальність за врегулювання конфлікту і повинна виконувати свої зобов'язання конструктивно, працюючи в рамках ТКГ і Нормандського формату.

Як раніше повідомлялося, що Росія вже сім років перебуває під серйозними санкціями Євросоюзу і США. За цей час курс долара в РФ злетів з 30,88 рублів до більш ніж 72 рублів, а наближені до Кремля олігархи втратили мільярди доларів.