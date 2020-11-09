Резніков сказав, що змусить Путіна завершити війну на Донбасі
Продовження бойових дій на Донбасі уже економічно невигідне для Росії. Прагматична невиправданість продовження агресії може стати важелем впливу на Кремль, що змусить його завершити війну.
Таку думку висловив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю "Радіо Свобода". За його словами, для Москви той маневр, який вони зробили у 2014 році, вже несе шкоду, а не користь.
"Їм треба ж утримувати приблизно 3-3,5 мільйони людей на окупованому Донбасі, забезпечувати їм пенсії, бюджетні виплати, ставити питання про підтримання порядку. І економічно вони вже не справляються на сьогодні, вони не забезпечують робочі місця. Навіть в клініках вони не можуть забезпечити нормальний рівень медичного обслуговування людей під час пандемії", – констатував міністр.
За його словами, прагматична невиправданість продовження агресії може стати важелем впливу на Кремль, зокрема у переговорах щодо звільнення утримуваних.
"Я неодноразово це говорив, що для Російської Федерації продовження ведення цієї гібридної війни проти України є невигідним, є непрагматичним. І от у цьому головна "сіль". І я вважаю, що заради того, щоб знайти прагматичний вихід, вони будуть готові на завершення цієї гібридної війни", – сказав Резніков.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку серпня правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що в ОРДЛО людям перестали виплачувати пенсії через карантин, введений в рамках боротьби з пандемією коронавірусу.
Згодом, Резніков сказав, що на окупованій території Донбасу живуть 500 тисяч осіб зі статусом переселенців, які отримують українську пенсію.
Пізніше член української делегації в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш заявив, що скоро Росія перестане платити пенсії в ОРДЛО.
Глава комітету ВРУ з питань соцполітики Галина Третьякова прояснила, чи збирається Україна виплачувати пенсії на окупованих територіях.