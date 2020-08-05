Україна представить нову економічну стратегію для Донбасу: названо терміни

Україна почала розробляти амбітну економічну стратегію для Донбасу. Дорожню карту сподіваються представити уже у вересні.

Про це написав у своїй колонці для Atlantic Council віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник голови делегації України в Тристоронньої контактній групі Олексій Резніков.

"Україна зараз розробляє амбітну нову економічну стратегію для сходу країни. Основна увага приділяється розвитку частин Донецької і Луганської областей, які зараз перебувають під контролем України. Цей підхід, можливо, найкраще описати як український підхід до поняття "особливий статус" для регіону з метою трансформації інвестиційного клімату та реалізації нової економічної моделі на регіональному рівні", – написав він.

За його задумом, цей процес повинен почати набирати обертів якомога швидше в районах Донбасу, підконтрольних українському уряду, а потім він може поширитися на окуповані Росією райони після їхнього звільнення.

Віце-прем'єр сподівається представити уряду України дорожню карту економічного розвитку Донбасу вже у вересні.

"Потім буде потрібно близько шести місяців, щоб підготувати необхідні розрахунки", – зазначив Резніков.

Він також додав, що на сьомий рік війни російська інтерпретація "особливого статусу" Донбасу неприйнятна.

"Замість того, щоб допомагати вирішенню конфлікту, Москва робить ставку на прискорення розпаду України. Чим раніше відмовляться від цієї тупикової моделі, тим краще... На відміну від деструктивного бачення Кремля, мета України щодо створення нового економічного початку для Донецької та Луганської областей зміцнить українську єдність", – підкреслив віце-прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що окремі райони Донецької і Луганської області після реінтеграції матимуть статус в рамках широкої форми децентралізації.