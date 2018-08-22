"Резервів майже не залишилося": в Росії спрогнозували наслідки чергової кризи

У Росії накопичених на цей момент резервів може вистачити тільки на одну економічну кризу, аналогічну тій, що накрила країну 10 років тому після різкого обвалу цін на нафту.

Як повідомляє російське видання "Рідус", сьогодні у РФ залишився тільки Фонд національного добробуту. За даними Мінфіну, до 1 серпня 2018 років його обсяг склав 4,844 трлн руб. (77,16 млрд доларів).

Глава Рахункової палати РФ Олексій Кудрін заявив, що решту коштів, так само як і нафтові доходи, не можна використовувати для підтримки пенсійної системи. При цьому в статті наголошується, що Кудрін вписував в закон про ФНБ(Фонд національного добробуту)положення, згідно з яким ці кошти фонду йдуть на виплату пенсій.

Він так само додав, що резерви можуть знадобитися в разі нового погіршення макроекономічної кон'юнктури, а виправити дисбаланси пенсійного забезпечення має підвищення пенсійного віку.

Аналітик Іван Копєйкін думку Кудріна не поділяє. Він вважає, що в золотовалютних резервах РФ сьогодні в цілому накопичено близько 450 млрд доларів.

За словами експерта, ймовірність катастрофічного обвалу цін на нафту не дуже висока: на користь чорного золота грають, зокрема, анонсовані санкції США проти Ірану і домовленості ОПЕК.

Так само він відзначив, що зараз у Росії цілком собі непоганий платіжний баланс, і вона не сильно залежить від потоків іноземних капіталів.

Віце-президент "Золотого монетного будинку" Олексій В'язовськийзазначає, що теоретично може трапитися все, що завгодно: нафта може впасти до 10 доларів за барель і стояти там 20 років. І тоді без резервів Росія збанкрутує через 3 роки, а з резервами - через 4-5 років. Але прогнозувати, коли і на який період так сильно впадуть ціни на нафту, неможливо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 серпня Держдеп США анонсував нові антиросійські санкції у зв'язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері, які вступлять в силу 22 серпня. Відповідні заходи будуть розділені на два пакети.

Документ вимагає звести в єдину систему всі вже введені раніше обмежувальні заходи .

На думку економістів, росіяни відчують новий удар Америки, який відіб'ється на цінах в країні. Крім того, президент Американського університету в Москві Едуард Лозанський спрогнозував введення санкцій, які будуть ще гірше, ніж ті, що анонсував Держдеп.

14 серпня Росії висунули три вимоги для зняття нового пакету "пекельних санкцій".