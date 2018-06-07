Революція з субсидіями: українцям підготували нову програму

Українці вже з наступного року самі оплачуватимуть комуналку за повною вартістю. Субсидії монетизують, тобто видаватимуть грошима. Сім'я замість платіжки, в якій вказується сума за комуналку вже з урахуванням знижки, отримає живі гроші. Нововведення торкнеться в опалювальний сезон практично кожного другого українця.

OBOZREVATEL розібрався, як і коли в Україні запрацює монетизація субсидій.

Два етапи: монетизацію почнуть з ОСББ

Нову систему випробують на тих будинках, які об'єдналися в ОСББ. З огляду на те, що у них вже відкриті рахунки, і вони можуть відмовитися від послуг конкретної керівної компанії, таке рішення не потребує значних зусиль. Тобто в першу чергу монетизують внески ОСББ, платежі на обслуговування будинку та прибудинкової території.

А ось із централізованими послугами - водопостачанням, опаленням, електроенергією - складніше. Тут доведеться відкривати для кожної квартири (або приватного будинку) персональний рахунок. Як розповідають у Міністерстві соціальної політики, йдеться про персональні рахунки у банках.

Зараз в уряді розробляють методику, як контролювати те, як українці витрачатимуть гроші. Якщо кошти виділять на оплату комуналки, а їх просто проїдять, в результаті у держави виникають відразу дві великі проблеми. Борги за комунальні послуги різко зростуть, а у субсидіантів доведеться якимось чином забирати витрачені не за призначенням гроші.

Вихід з цієї ситуації - створити цільові рахунки, так звані "соціальні картки". Сплатити за їхньою допомогою можна буде тільки рахунки за воду, тепло, газ, світло, а ось розплатитися в супермаркеті або зняти готівку в банкоматі не вийде. "Після випуску таких карт більшість субсидіантів в будинку ОСББ отримуватимуть гроші безпосередньо на картки", - заявили в Міністерстві соціальної політики. Після того, як оновлену програму випробують на будинках з ОСББ, практику поширять і на інших українців.

Одна з останніх версій методики передбачала, що субсидії призначатимуть в межах соціальних нормативів, але за фактом споживання. Це означає, що якщо витратив більше норми, то дадуть гроші лише на норму, а якщо витратив менше норми, то дадуть гроші на менший обсяг. З одного боку, така методика дозволяє державі економити на субсидіях, а з іншого - не стимулює економити комунальні послуги. Є і другий варіант, який раніше також озвучували в уряді, надсилати гроші на оплату комунальних послуг на норматив, а якщо витрачають менше - віддавати ці гроші сім'ям. В такому разі на монетизації можна буде заробляти.

Перед монетизацією - перевірка

Міжнародні кредитори України наполягають - перед тим, як проводити монетизацію, треба посилити перевірку одержувачів знижок. Інакше гроші роздаватимуть тим, хто і так може платити за рахунками. Нові механізми перевірок вже прописали у відповідних законопроектах. Так, Міністерство фінансів пропонує ввести трьохетапний контроль - при оформленні субсидії, під час отримання допомоги і після того, як субсидію забрали. Знайшли порушення - використану знижку повертають до бюджету.

Свою пропозицію розробили і в Міністерстві соціальної політики - вони пропонують пустити по домівках українців соціальних інспекторів. Про те, як працюватимуть нововведення, якщо відповідні рішення підтримає Рада, раніше докладно писав OBOZREVATEL.

Україна витрачає на субсидії рекордну у своїй історії суму - понад 70 млрд грн на рік. Витрати на програму ростуть щорічно і після прийдешнього підвищення тарифів можуть збільшитися ще на 27 млрд грн (за умови підвищення тарифу на газ до рівня імпортного паритету, подорожчання гарячої води і опалення). Монетизація дозволить з часом позбутися монополії окремих підприємств. Коли субсидії даватимуть споживачам, вони зможуть самі вибирати, у кого купувати комунальні послуги і кому віддавати виділену державою допомогу.