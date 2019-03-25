Революція з субсидіями: хто залишиться без допомоги і кому "подарують" 4 тисячі

В Україні за рік кількість субсидіантів скоротилася на 50%. Правила посилили, у той же час тим, хто все ще отримує "знижку" і економить на комуналці, дали можливість заробляти на енергоефективності.

OBOZREVATEL з'ясував, хто може отримати по 4 тис. на руки і як посилили правила.

Головне:

число субсидіантів скорочується через зростання доходів і посилення правил;

більшість субсидіантів – пенсіонери;

українці на заслуженому відпочинку, якщо витрачають менше норми, можуть зовсім не платити за комуналку з власного гаманця;

за сезон на субсидії можна заробити більше 4 тис. грн.

Чому знижується кількість субсидіантів і як рахують

У лютому 2018-го субсидії в Україні отримали 6,4 млн сімей, а в лютому цього року – лише 3,7 млн. За рік кількість сімей із комунальною знижкою скоротилася більш ніж на 50%. Водночас розмір субсидії як і в минулому, так і цього року коливається в межах 1 тис. грн.

Де ж поділися інші 50% субсидіантів? Щоб розібратися в ситуації, варто порівняти правила надання пільги в лютому 2018-го і в лютому цього року, а також розібратися, як змінився рівень доходів.

Отже, зарплати за цей період зросли на 19,4%, а пенсії – на 8,3%. Крім того, скоротили норми споживання газу, ввели обмеження щодо максимальної площі житла, з якої українці мають право претендувати на "комунальні знижки". Все це дозволило в результаті, не змінюючи формулу, скоротити число субсидіантів.

Також додалося ще одне правило: не можна мати борг із комуналки. Якщо раніше допускалася заборгованість за два місяці, зараз для того, щоб залишитися без допомоги, достатньо одного місяця прострочення.

Хто не отримує субсидію:

є будинок площею від 200 кв. м, або квартира від 120 кв. м;

автомобіль віком до 5 років;

купили щось на суму від 50 тис. грн;

останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості.

У кожній конкретній сім'ї розмір знижки відрізняється. Однак усім компенсують частину вартості комунальних послуг у межах норми (залежить від площі, кількості людей). І чим багатший субсидіант, тим менша ця "частина". Отже, формула розрахунку субсидій не змінювалася і, як заявляють у Кабміні, залишиться в такому вигляді й у майбутньому. Сукупний дохід сім'ї ділять на кількість людей. Після цього отриману суму ділять на 2, на прожитковий мінімум і множать на 15%.

Наприклад, якщо сім'я з трьох осіб має сукупний дохід 10 тис. грн, то розмір її субсидії порахують у такий спосіб: 3333 х 15% / (2 х 1853). У результаті отримаємо 0,134. Цю цифру необхідно помножити на сукупний дохід сім'ї. 10 000 х 0,134 = 1349 грн. Так, сім'я сама може платити за комуналку 1349 грн. Якщо в платіжках приходить більша сума, то все інше покриє держава. Уявімо, що в сумі комуналка для такої сім'ї обходиться в межах соціальних норм рівно в 2500 грн. 1349 грн повинні заплатити самі, а решту 1151 грн виділять із бюджету.

Але в той же час, якщо витратити менше норми і, наприклад, загальна сума в платіжках буде вже 2200 грн, з бюджету прийдуть ті самі 1151 грн. А сім'я зможе замість 1349 грн витратити лише 1049 грн (2200 - 1151).

70% субсидіантів – пенсіонери. Наприклад, якщо пенсіонерка живе одна, отримує мінімальну пенсію 1497 грн, щомісяця вона повинна віддавати за комуналку 90 грн. І якщо витратити менші, ніж норма, за комуналку можна буде взагалі не платити – всю суму покриє субсидія.

Субсидія по-новому: як заробити на монетизації

У середньому на рахунках українців (різниця між виділеною і витраченою субсидіями), з досвіду минулих років, залишалися приблизно 1,2-1,5 тис. на сім'ю. У той же час одна сім'я могла зекономити 5 тис. грн, а інша – 20 грн. Одна з переваг монетизації – в українців з'явиться стимул витрачати менше. І на такий економії можна буде заробляти.

Для прикладу OBOZREVATEL підрахував, скільки змогла б заробити на субсидії сім'я з трьох осіб у столичній квартирі площею 70 кв. м з офіційним доходом 10 тис. грн на місяць, якби монетизація повноцінно діяла весь нинішній опалювальний сезон.

Так, суворо за нормами платіжка за комуналку (без вивезення сміття та утримання будинку) повинна становити до 2,4 тис. грн. Водночас більше тисячі гривень покриє субсидія, а обов'язковий платіж становитиме 1,4 тис. грн. Якщо така сім'я живе в будинку, який утеплюється, економить воду та електроенергію, то споживання, як підрахували в Держагентстві енергоефективності, може бути приблизно на 30% меншим. У результаті замість 2,4 тис. сім'я витрачатиме лише 1,7 тис. Щомісячна економія на субсидії буде досягати більше 700 грн, а за опалювальний сезон збереться 4,2 тис. грн.

Тобто якщо ефективно використовувати комунальні послуги, за сезон можна заробити відчутну суму. До того ж, чим більша економія, тим більше грошей можна отримати.

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