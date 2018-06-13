"Революція і колесо життя": НБУ показав найкращі пам'ятні монети України

Національний банк України серед монет, які були офіційно введені в обіг в 2017 році, присудив звання кращої - монеті "Колесо життя".

Відповідна грошова одиниця номіналом в 10 гривень була виконана зі срібла, йдеться на сайті НБУ.

У номінації "Унікальне ідейне рішення" перемогу розділили монети "Колесо життя" і "До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років" (нейзильбер, номінал 5 гривень).

У номінації "Найкраще художнє рішення" перемогу здобула монета "Косівська розпис" (срібло, номінал 10 гривень; нейзильбер, номінал 5 гривень).

У НБУ відзначили, що відповідний конкурс проводиться щорічно, починаючи з 2015 року.

НБУ

НБУ

НБУ

Нагадаємо, раніше регулятор презентував нові повсякденні монети вартістю 1, 2, 5 і 10 гривень, які повинні замінити паперові купюри відповідного номіналу.

Як повідомлявOBOZREVATEL, НБУ також з 1 липня припиняє карбування монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок. У той же час вони продовжать виконувати функцію засобів платежу.