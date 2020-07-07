Економіці України передрекли найбільший обвал з початку війни на Донбасі

Економіка Україна продемонструє падіння на 10% у другому кварталі, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Це станеться через карантинні обмеження, запроваджені через пандемію коронавірусу.

Про це сказано в матеріалі агентства Reuters, яке опитало аналітиків ICU. Зазначається, що повне відновлення економіки України за наступні шість місяців неможливе.

Таким чином, 2020 рік відзначиться для України найбільшим економічним обвалом з 2014 року, коли Росія анексувала український Крим і розв'язала війну на Донбасі. Російська агресія стала причиною падіння українського ВВП на 14,5% у другому кварталі 2015 року.

"Цифри економічної активності, швидше за все, покажуть весь масштаб кризи. Ми очікуємо, що скорочення поглибиться до 10% у порівнянні з минулим роком в другому кварталі", – повідомили виданню аналітики інвестиційної компанії ICU.

Вони допустили, що хороші успіхи українського аграрного сектору, який вже почав збирати врожай, може пом'якшити економічну шкоду від пандемії коронавірусу. Але споживчий попит й інвестиційна активність в 2020 році буде слабкою.

Експерти прогнозують, що в третьому кварталі український ВВП скоротиться на 5,5%, а в четвертому – на 3% у порівняні з попереднім роком.

12 аналітиків, яких опитало агентство Reuters, вважають, що у підсумку за 2020 рік скорочення економіки України буде становити 6,5% у порівнянні зі зростанням на 3,2% в 2019-му. Київ очікує падіння на 4,8%. "Ми прогнозуємо, що ВВП почне відновлюватися в третьому кварталі 2020 року, але дуже повільно через низькі доходи й обережну поведінку споживачів й інвесторів", – повідомили в ICU.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що кількість безробітних в Україні перестала зростати три тижні тому і знаходиться в межах 517 тис. осіб. Однак падіння показника сплати ЄСВ свідчить про те, що частина робочих місць йде в тіньовий сектор.