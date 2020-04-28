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28 квітня • оновлено в 14:27
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Ресторан Тищенка "Велюр" вляпався у скандал: скільки коштують страви для віп-гостей

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У київському ресторані "Велюр", який належить нардепу від "Слуги народу" Миколі Тищенку, діапазон цін на певні страви в 10 разів вище, ніж у середньому київському кафе.

OBOZREVATEL зібрав для вас найцікавіші страви і ціни на них з ресторану депутата. Яскравим прикладом тут є страви з м'яса. Наприклад філе "Рибай" обійдеться відвідувачам у 710 грн, філе "Міньйон" – у 970 грн. Звичайні котлети на пару з індички у "Велюрі" подадуть мінімум за 137 грн. Найдорожчою стравою тут є "Качка по-пекінськи" – її вартість 3787 грн.

Ікра за 5 тисяч і піца за 2: чим годують віпів у ресторані Тищенка. Ціни

З десертів найдорожчим виявився королівський манго дольче пунш – 150 грам якого коштує 451 грн, а 50 грам свіжих ягід (малина, лохина, ожина) коштує 256 грн, водночас 100 грам полуниці – трохи дешевше – 248 грн.

Ікра за 5 тисяч і піца за 2: чим годують віпів у ресторані Тищенка. Ціни

У ресторані Тищенка незвичні ціни на страви української кухні. Тут подадуть деруни за 356 грн, вареники з вишнями за 352 грн, шкварки з цибулею за 174 грн, різні борщі від 160 до 210 грн, 60 грам сала з часником за 97 грн.

Ікра за 5 тисяч і піца за 2: чим годують віпів у ресторані Тищенка. Ціни

Тут великий вибір серед гарячих закусок – у "Велюрі" можна замовити як звичайні оладки з цукіні за 75 грн, так і м'ясо краба з білими грибами (велика порція коштує близько 3480 грн).

Ікра за 5 тисяч і піца за 2: чим годують віпів у ресторані Тищенка. Ціни

Кухарі, які працюють на нардепа, готують і страви італійської кухні. Бажаючі можуть замовити тут піцу з морепродуктами за 2190 грн. Втім, які саме морепродукти входять до складу, в меню не вказано.

Любителі вишуканого і дорогого знайдуть тут салат з омара (3757 грн), тартар з нього ж (3775 грн), філе чилійського сібаса (3188 грн), а також ікру білуги (4998 грн).

Ікра за 5 тисяч і піца за 2: чим годують віпів у ресторані Тищенка. Ціни
Ікра за 5 тисяч і піца за 2: чим годують віпів у ресторані Тищенка. Ціни

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти зняли, як у заклад "Велюр" на Хрещатику, який належить Тищенку, приїжджають політики і представники олігархів.

Депутат "Слуги народу" Микола Тищенко спростував інформацію про те, що його елітний ресторан "Велюр" працює всупереч введеному в Україні карантину. На своїй сторінці в Instagram він написав пост, у якому звинуватив журналістів "Бігус.Інфо" у продажності.

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Особа
Микола Тищенко
Місце
Україна
Тег
Ресторан "Велюр"
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