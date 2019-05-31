Від яйця до прилавка: "Гаврилівські курчата" показали внутрішню "кухню"

Якщо свинина для частини українців – задороге задоволення, то курятина залишається найдоступнішим видом м’яса на українському ринку. І обсяги споживання курятини в нашій державі постійно зростають. За даними Інституту аграрної економіки в середині 2000 років м'ясо курки складало 38% від усього споживання м’яса. Зараз цей показник сягнув майже 50%. Згідно статистики на одного українця на рік припадає приблизно 25 кг курятини.

Втім, окрім цінової доступності, курятина має ще ряд переваг. Завдяки високому вмісту полінасичених жирних кислот м'ясо курки добре засвоюється організмом і допомагає попередити інфаркти, ішемічне захворювання, інсульти, знижує ризик розвитку гіпертонії та нормалізує обмін речовин. Крім того, курятина вважається дієтичним м’ясом. Її можна споживати у більших кількостях. В ній мало холестерину і калорій, натомість багато вітамінів групи В, а також заліза, сірки, фосфору, селену, кальцію, магнію та міді. Тому саме курятину завжди рекомендували для вживання хворим людям – завдяки її дивовижній здатності відновлювати сили і укріпляти імунітет.

Але чи знаєте ви, який шлях проходить курка від яйця – і до моменту, коли потрапить на прилавки магазинів? OBOZREVATEL поцікавився – і напросився у гості на ТОВ "Комплекс Агромарс", що випускає курятину під торговою маркою "Гаврилівські курчата". Їхні основні виробничі потужності розташовані на Київщині.

Як у древньоримській приказці, у виробництві курятини теж все починається з яйця. У буквальному розумінні. З 9 племінних ферм "Агромарсу", розташованих у межах Броварського та Вишгородського районів Київщини та на Житомирщині, яйця звозяться у село Гаврилівка. Саме тут розміщено інкубаційний цех підприємства.

Інкубатори "Гаврилівських курчат" - закритого типу. Тому потрапити в середину – справа непроста. Спецодяг і стерильно чисте взуття, анкета з добрим десятком запитань – від стану здоров’я відвідувача до дати останнього контакту з будь-якими птицями – і лише після цього можна подивитися, як же тут все працює в середині.

Нині на території цеху працюють три інкубатори закритого типу загальним об’ємом у 96 мільйонів інкубаційних яєць. І хоча наразі на підприємстві за рік садять на вирощування в середньому 78 мільйонів курчат, власники компанії мають намір розширювати виробництво. Тому зараз тут будується четвертий інкубатор, який за об’ємом буде майже таким містким, як працюючі три разом – і прийматиме майже 80 мільйонів яєць на рік.

Найперше яйця потрапляють до спеціального тамбуру прийому. Працівники інкубатора викладають їх на спеціальні лотки – і вже в цих лотках везуть до залу дезинфекції, де яєчка обробляються дезинфікуючими розчинами.

Очищені яйця звозяться до камери зберігання – своєрідного гігантського холодильника. Тут вони знаходитимуться від 3 до 7 діб, поки назбирається необхідна для подальшого інкубування кількість.

Щодня в інкубаційному цеху на "висиджування" закладається дві інкубаційні машини, які вміщують 115 тисяч 200 яєць. Кожна камера – а тут встановлено бельгійське обладнання Petersime, що вважається найкращим у світі - повністю автоматизована.

Підтримання оптимальної температури і вологості, рівня СО2, навіть перевертання яєчок згідно графіку – все це відбувається автоматично. А про найменший збій аж до випадкового відкривання дверей до камери терміново сповіщується черговий фахівець, який оперативно ліквідує проблему.

Вже за 21 день з цих яєць вилупляться курчатка. Процес триває близько доби.

Коли всі пташенята підсохнуть – їх неодмінно вакцинують двома вакцинами, передбаченими діючими державними ветеринарно-санітарними нормами. Вакцинація відбувається підшкірно і методом спрею.

І вже після цього курчаток вантажать на спецтранспорт – і розвозять по фермах на вирощування. Таких птахоферм у "Агромарсу" 31.

На птахофермах процес вирощування курчат також максимально автоматизований. Температурний режим, вентиляція, подача кормів і води, підігрів підстилки – все це регулює комп’ютерний "мозок".

А на допомогу йому приходить персонал птахоферм: пташниці, основна задача яких слідкувати за тим, наскільки комфортно почувають себе курчата, чи правильно розташовані лінії годівлі і лінії поїння, чи витримується температурний режим.

Все обладнання тут, включно з основним комп’ютером, виготовлене провідною німецькою компанією "Big Dutchman".

За період вирощування курчат тут годують збалансованими комбікормами, що складаються з зернових, кукурудзи, бобових у різних співвідношеннях. Всього, в залежності від віку птиці, їй згодовують 5 різних рецептів корму.

При цьому, аби курча виросло на 1 кг – йому згодовують, в середньому, 1,7 кг корму. Контролювати ефективність вигодовування допомагає щотижневе зважування. Якщо птахи не добирають очікуваної ваги – фахівці підприємства аналізують можливі причини і виправляють їх.

Корм до систем годування подається зі спеціального бункеру, розміщеного зовні – між собою працівники називають його ракетою, через зовнішню схожість.

Звідти він автоматично задувається у системи годівлі. А спеціальні датчики сигналізують про те, коли запаси треба поповнювати.

Під час вирощування на фермах курчата теж вакцинуються – від можливих інфекційних захворювань. Тут, на відміну від інкубаційного цеху, кожну курочку ловити не треба – вакцину додають у систему поїння. Для того, аби проконтролювати, чи всі птахи провакциновані, у воду додають також спеціальний синій барвник, від якого у курочок синіють язички.

Перебування птиці на птахофермі закінчується на 43 день її життя. Середня вага готової до забою птиці має складати 2,6 кг.

Далі вирощені курчата відправляються на забій.

Перед транспортуванням до забійного цеху курчата проходять 6-8 годинну голодну витримку. Далі спеціальна бригада по відлову переміщує їх у спеціальні контейнери, які на спецмашині доправляються до забійного цеху.

На підприємстві давно дотримуються європейських стандартів – і перейшли до гуманного забою птиці. Тобто вся технологія продумана таким чином, аби птахи якомога менше страждали.

Коли спецавтомобілі з дорослими курчатами прибувають на забійний цех, з контейнерів жива птиця по транспортеру подається до спеціального барабану. Там працівники цеху за лапки навішують птахів на спеціальні підвіски. Все це відбувається у приміщенні з синім світлом: при такому освітленні кури не бачать, а значить – переживають менший стрес. По конвейєру птиця прямує до спеціальних ванн з водою, до яких під’єднаний електричний струм невеликої напруги. Коли дзьоби курчат торкаються води – струм їх оглушує. Але не вбиває. Установка з автоматичними ножами надрізає артерії у непритомних птахів – і за наступні 10-15 секунд, поки серце птиці ще б’ється, тушки обезкровлюються.

Наступний етап – зняття пір’я. З цією метою тушки потрапляють у ванни ошпарювання. При температурі +56 градусів фулікули на шкірі у птиці розкриваються і в спеціальних скубальних машинах за допомогою дисків з резиновими "пальцями" оббивають пір’я.

Далі розпочинається процес розділки тушок. Він – повністю автоматизований. Окремі машини відривають голови, інші – видавлюють шиї. Треті – зрізають лапи. Четверті – розрізають черевні порожнини. Окремі установки призначені для виймання внутрішніх органів: серця, шлунку і печінки. Людям лише залишається їх потім розділити вручну.

Окремі машини миють вичинені тушки. А далі у спеціальній камері вони при температурі +1 (для уникання замерзання) охолоджуються впродовж 1,5 години, періодично зрошуючись крижаною водою – до температури +2-4 градуси.

Вже охолоджені тушки потрапляють у зал сортування. По конвеєру вони доставляються до вагів – і залежно від маси тієї чи іншої тушки, автоматично потрапляють на один з 6 столів.

Тут знову в хід вступають люди. Працівники цеху оглядають кожну тушку. Якщо на ній є якісь гематоми чи, скажімо, порвалася шкірка – тушка йде на нарізку. Якщо ж її стан ідеальний – вона відправляється на запаковування.

Пакують цілі тушки, до речі, тут же, в цеху – за допомогою напівавтоматичної машини для індивідуального пакування.

Також прямо в цеху є можливість розфасувати окремі частинки тушки – стегна, гомілки і т.д. – на спеціальні підложки, які ми звикли бачити у супермаркетах.

За добу через забійний цех, який працює у дві зміни, проходить 260 тисяч голів птиці. І на всіх етапах, від вирощування до забою, процес виготовлення м’яса супроводжується надійною системою контролю якості. Вся продукція підприємства сертифікована французькою компанією "Бюро Верітас".

Вже готова продукція потрапляє у зал здачі продукції на склад зберігання.

Тут кількість ящиків і їх вага вноситься у спеціальну комп’ютерну програму. Далі продукція потрапляє у величезні камери зберігання.

Вони є двох видів: для охолодженої продукції (де температура встановлена на +1 градус) і для замороженої продукції (при температурі -18 градусів). Термін придатності охолодженої курятини, розповідають на підприємстві, складає 96 годин, або 4 доби.

Саме з цих камер, через окремі ворота, продукція потрапляє на рампи відвантаження, звідки доставляється спецтранспортом прямісінько на полиці супермаркетів під торговою маркою "Гаврилівські курчата".

А звідти – вже до вашого столу.

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