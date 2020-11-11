Ремонт доріг замість боротьби з COVID-19 Данилюк назвав подвійним ударом

Нецільове використання коштів фонду боротьби з коронавірусом в Україні завдало удар по громадянах і економіці країни.

Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловив колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк. "Левова частка COVID-фонду витрачена виключно на будівництво доріг. Неправильне використання коштів COVID-фонду має подвійний удар", – заявив він.

"Це точно не те, що допомагає боротися з коронавірусом. Те, що сьогодні офіційна кількість інфікованих перевищила 10 тисяч, зокрема, пояснюється й тим, що ті заходи, які могли б зменшити ризики і вимагали грошей, просто не були запроваджені. Замість цього гроші були витрачені на щось інше", – зауважив ексчиновник.

Він додав, що наприкінці поточного року виникла проблема з нестачею коштів для обов’язкових соціальних виплат. "В кінці року не вистачає грошей. Можливо, саме ті гроші, які були використані на будівництво доріг, зараз дуже б допомогли уряду, щоб виконати свої зобов’язання з пенсій, зарплат, соціальних платежів", – сказав Данилюк.

Як писав OBOZREVATEL, Міністерство фінансів повідомило, що протягом тижня з "коронавірусного фонду" було виділено понад 1 млрд гривень на відновлення автодоріг державного значення. За цей же період часу на фінансову допомоги у вигляді лікарняних витратили лише 9,5 млн гривень.