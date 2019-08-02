Рекордний обвал цін на нафту: ситуація на ринку різко змінилася

Ціни на нафту еталонних марок Brent і WTI різко зросли в п'ятницю, 2 серпня, після найсильнішого за останні чотири роки обвалу напередодні.

Жовтневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $1,45 (2,4%) - до $61,68 за барель. При цьому на торгах в четвер ціна впала на $ 4,55 (6,99%) і становила на закриття $60,5 за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на вересень збільшилася до цього часу на $1,04 (1,56%) - до $54,81 за барель. На попередніх торгах WTI впала на $4,63 (7,9%), до $53,95 за барель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту еталонних марок в четвер, 1 серпня, впали в ході азіатських торгів.

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