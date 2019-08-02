Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Рекордний обвал цін на нафту: ситуація на ринку різко змінилася

2.3т Читати матеріал російською

Ціни на нафту еталонних марок Brent і WTI різко зросли в п'ятницю, 2 серпня, після найсильнішого за останні чотири роки обвалу напередодні.

Жовтневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $1,45 (2,4%) - до $61,68 за барель. При цьому на торгах в четвер ціна впала на $ 4,55 (6,99%) і становила на закриття $60,5 за барель.

Рекордний обвал цін на нафту: ситуація на ринку різко змінилася

Вартість ф'ючерсу на WTI на вересень збільшилася до цього часу на $1,04 (1,56%) - до $54,81 за барель. На попередніх торгах WTI впала на $4,63 (7,9%), до $53,95 за барель.

Новини
Україна отримала від Росії перші гроші за "брудну нафту": скільки заплатили
Рекордний обвал цін на нафту: ситуація на ринку різко змінилася

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту еталонних марок в четвер, 1 серпня, впали в ході азіатських торгів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Світові ціни на нафту
Теги
нафта Brent WTI
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel