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27 вересня • оновлено в 19:45
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Рекордний обвал долара вдарить по економіці України: стало відомо як

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Зміцнення курсу гривні шкодить економіці, оскільки робить дешевим імпорт і дорогим експорт української продукції в інші країни.

"Саме тому в умовах глобальної економіки, частиною якої є Україна, розвинені країни намагаються стримувати зміцнення своїх валют у відношенні до валют основних країн-конкурентів", – йдеться у публікації "Бизнес.Цензор".

Зокрема зростання національної валюти зриває плани з наповнення державного бюджету.

Новини
Що буде з доларом в Україні: опубліковано прогноз до кінця 2019 року

У першому півріччі 2019 року надходження від імпортного ПДВ були на 12% нижчими від запланованих.

Окрім того, падіння долара і пожвавлення споживчих настроїв українців впливає на торговельний баланс.

Рекордний обвал долара вдарить по економіці України: стало відомо як

За шість місяців нинішнього року негативне сальдо торгового балансу становило $1,6 млрд. Це удвічі більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Ріст нацвалюти також обмежує можливість українських експортерів швидко реагувати на падіння міжнародних цін на сировину.

У результаті через міцну гривню експортери програють конкурентам у цінах.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

  • У грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

  • 31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема середній курс гривні щодо американської валюти у купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

  • 25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки в січні 2016 року.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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коршун федот
коршун федот
Главнае РЖУБЛИ (ну и название!!!) деревянеют с каждым днем.Бензоколонка продолжает вставать с колен.А тем временем сцарь отменил бЯсплатный валежник.Будете шишками утепляться. Страна дегенератов.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Вы имеете доказать, что обвал гривни в 2014 году с курса 800 до 2400 это благо? Тогда такое благо надо делать каждый месяц.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Легким движением руки пэрэмоха превращается ............, превращается пэрэмоха ...... в элегантную зраду.
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Гусенцова Галина, а ты Галя самая умница...
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