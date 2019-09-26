Рекордний обвал долара вдарить по економіці України: стало відомо як

Зміцнення курсу гривні шкодить економіці, оскільки робить дешевим імпорт і дорогим експорт української продукції в інші країни.

"Саме тому в умовах глобальної економіки, частиною якої є Україна, розвинені країни намагаються стримувати зміцнення своїх валют у відношенні до валют основних країн-конкурентів", – йдеться у публікації "Бизнес.Цензор".

Зокрема зростання національної валюти зриває плани з наповнення державного бюджету.

У першому півріччі 2019 року надходження від імпортного ПДВ були на 12% нижчими від запланованих.

Окрім того, падіння долара і пожвавлення споживчих настроїв українців впливає на торговельний баланс.

За шість місяців нинішнього року негативне сальдо торгового балансу становило $1,6 млрд. Це удвічі більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Ріст нацвалюти також обмежує можливість українських експортерів швидко реагувати на падіння міжнародних цін на сировину.

У результаті через міцну гривню експортери програють конкурентам у цінах.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

У грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема середній курс гривні щодо американської валюти у купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки в січні 2016 року.

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