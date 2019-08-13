"Рекорд": у Росії видали вигідний Кремлю фейк про Кримський міст

У Росії ЗМІ активно поширили інформацію про нібито рекорд по трафіку на незаконно побудованого Кримському мосту, що з'єднує півострів з Краснодарським краєм.

За даними Russia Today, за добу по мосту проїхало майже 36 тис. автомобілів. При цьому, варто зазначити, що заявлена пропускна спроможність мосту – 40 тис. авто на добу.

"У понеділок, 12 серпня, був зафіксований новий рекорд трафіку на Кримському мосту - 35 989 машин за добу", - заявили в інфоцентрі "Кримський міст".

Відзначається, що колишній максимум за добу нібито був у неділю, 11 серпня - 35 307 автомобілів.

Варто відзначити, що раніше в мережі неодноразово публікували фото Кримського моста, на яких видно, що по ньому їздить дуже мало автомобілів. Зокрема, у розпал літнього сезону в мережі висміювали той факт, що по мосту ніхто не їздить. На доказ - публікували фото і відео.

Кримський міст встановив рекорд КП в Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня по ній запустили рух.

В "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту 8 грудня 2019 року.

Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також в містах Ялта та Судак.

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