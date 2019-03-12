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''Рекет і рейдерство'': у Путіна розлютилися через план США по ''Північному потоку-2''

1.8тЧитати матеріал російською

У Росії назвали ворожими наміри США ввести санкції проти газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремлю відомо про "вороже і конкурентне" ставлення Вашингтона до трубопроводу, передає "Газета.Ru".

"Ми всі усвідомлюємо те, що маємо справу зі спробами недобросовісної конкуренції (США щодо "Північного потоку - 2". - Ред.), а іноді з діями, які можна порівняти фактично з рекетом і рейдерством, тільки на міжнародному рівні", - сказав Пєсков.

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Він зазначив, що російська сторона вважає "неприйнятною" таку позицію США. У випадку з "Північним потоком", запевнив Пєсков, мова йде про конкурентну перевагу російського газу і США слід думати над тим, як знизити ціну на газ, який продають вони.

''Рекет і рейдерство'': у Путіна розлютилися через план США по ''Північному потоку-2''

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США мають намір накласти санкції на "Північний потік - 2", оскільки важають цей проект "політичним".

Раніше в Австрії заявили, що російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" буде закінчено вчасно, незважаючи на вплив поправок у Газову директиву ЄС.

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Тема
Північний потік - 2
Особа
Дмитро Пєсков
Місце
Росія
Теги
Північний потік - 2СШАсанкции
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Питон Каа
Питон Каа
США бы лучше поостереглись вводить такие санкции, которые отказываются исполнять их вассалы в Европе, а то так и последний авторитет растерять не долго. Сначала согласуйте санкции со своими холопами, а уж потом вводите, а то только весь мир смешить, как грозные США просто послали.
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