Скандальний рейс МАУ із заробітчанами вилетів до Лондона. Відео
Рейс з українськими заробітчанами в Лондон, який скасувала Державна авіаційна служба України, 29 квітня таки вилетів з аеропорту "Бориспіль".
Це сталося о 21:35 середи, тобто затримка склала майже 9 годин, передає "Європейська правда" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Зазначається, що авіакомпанія МАУ отримала дозвіл на здійснення чартерного рейсу.
Приземлення українського чартеру в лондонському аеропорту Хітроу заплановано на 22:30, підтверджує диспетчерська цього аеропорту.
Як писав OBOZREVATEL, в МАУ заявили, що заборона від Державіаслужби на виліт рейсу з українцями в Лондон була отримана за дві години до часу відправлення.
Українці, які повинні були вилетіти до Великобританії на роботу за довгостроковими контрактами, збунтувалися проти такого рішення. Вони знаходилися в аеропорту і чекали на посадку. Один з українців розповів, що вони працюють на фермі.