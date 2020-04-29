Скандальний рейс МАУ із заробітчанами вилетів до Лондона. Відео

Дарина Дурова Економіка 22:42, 29.04.2020 Оновлено: 22:55, 29.04.2020

Рейс з українськими заробітчанами в Лондон, який скасувала Державна авіаційна служба України, 29 квітня таки вилетів з аеропорту "Бориспіль".

Це сталося о 21:35 середи, тобто затримка склала майже 9 годин, передає "Європейська правда" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Літак із заробітчанами відправився в Лондон
Колаж

Зазначається, що авіакомпанія МАУ отримала дозвіл на здійснення чартерного рейсу.

Приземлення українського чартеру в лондонському аеропорту Хітроу заплановано на 22:30, підтверджує диспетчерська цього аеропорту.

Заробітчани в літаку
Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, в МАУ заявили, що заборона від Державіаслужби на виліт рейсу з українцями в Лондон була отримана за дві години до часу відправлення.

Українці, які повинні були вилетіти до Великобританії на роботу за довгостроковими контрактами, збунтувалися проти такого рішення. Вони знаходилися в аеропорту і чекали на посадку. Один з українців розповів, що вони працюють на фермі.

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