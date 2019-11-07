"Рейдерські захоплення та вугільні розборки": що пишуть про власника підірваного авто у Києві

Власника автомобіля Mercedes Ігоря Сала, якого підірвали на Житомирській трасі у Києві, пов'язують не тільки з фармацевтичним бізнесом, а й вугільною сферою, а також керівництвом "Центренерго".

"Ігор Сало – це не стільки фарма, скільки "Центренерго", вугілля і Тригубенко. У другому кварталі 2015 року керівництво "Центренерго" уклало найбільший контракт із приватним постачальником – кіпрською компанією Sovewick Holding Limited. За даними видання Insider, у кіпрської фірми простежуються явні зв'язки з Ігорем Салом і його сином Володимиром, бізнес-інтереси яких були зосереджені у Харкові", – пише блогер Станіслав Речинський на Facebook.

За його словами, кіпрською компанією Sovewick Holding Limited володіє фірма з Маршаллових островів Blans Investment Inc. Бенефіціари у цій юрисдикції не розкриваються.

"У 2012 році, згідно з інформацією реєстру юросіб, у Sovewick Holding Limited була частка у харківському ТОВ "СБМ+". Профіль цієї компанії – торгівля нафтопродуктами. Зараз вона контролюється структурами державної азербайджанської корпорації Socar", – пише Речинський.

"У кінці 2012 року це був партнерський бізнес азербайджанців, Sovewick Holding Limited і бізнесмена Геннадія Йоффе, а ще раніше партнером Йоффе по "СБМ+" був близький до нього – Володимир Сало. Варто зазначити, що Геннадій Йоффе, Ігор Сало і Володимир Сало в цьому випадку не відійшли від свого стилю ведення бізнесу і, отримавши гроші від компанії "Socar", не виконали взяті на себе зобов'язання", – додав блогер.

Крім того, за інформацією ЗМІ, Сало організував корупційну схему на шахті Краснолиманська розташовану у Донецькій області.

"На базі підприємства "ВК "Краснолиманська" Ігорем Салом створено ДП "Державна вугільна компанія" ("ДВК"), яке фактично стало посередником між "Краснолиманською" і "Центренерго". Вугілля гірники відправляли справно, а от гроші за нього не отримували. Так утворився борг у 65 млн гривень", – зазначив Речинський.

За словами джерел на енергетичному ринку, Сало налагоджує постачання вугілля із зони ООС. Зазначається, що під виглядом вугілля, нібито видобутого з шахти Краснолиманська, поставляється і продається вугілля з території "ДНР".

"Колектив вугільної компанії має намір провести зустрічі з мерами міст Родинського, Красноармійська та Димитрова, зустрітися з губернатором Павлом Жебрівським з приводу боргів, що накопичилися та незаконних дій Ігоря Сала. Або хтось вирішив забути про борги. Або "зачищають" можливих свідків", – резюмував блогер.

Власника автомобіля Mercedes Ігоря Сала, якого підірвали на Житомирській трасі у Києві, пов'язують із вугільної сферою, а також із керівництвом "Центренерго"

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