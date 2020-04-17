Фонд держмайна заявив про спробу рейдерського захоплення ОГХК

Фонд державного майна на своїй сторінці Facebook повідомив про рейдерське захоплення державного підприємства "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Фактична державна установа намагається за допомогою ЗМІ запобігти захопленню підприємства, хоча в ситуації повинні розбиратися правоохоронні органи і Мін'юст. Однак єдиним виходом залишився розголос ситуації в соцмережах.

"Зараз відбувається рейдерське захоплення ОГХК. Запрошуємо журналістів на місце події. Адреса: Миколи Гринченка, 4. Бізнес центр – "Горизонт парк", – йдеться у повідомленні.

Як пояснив представник Фонду Микола Ганич в коментарі OBOZREVATEL, колишній менеджмент підприємства, який був відправлений у відставку, через суд відновив свої повноваження і увійшов в приміщення підприємства, де вже працювало нове, призначене Фондом держмайна, керівництво.

ОГХК

"Підприємство на 100% належить державі і зараз готується до приватизації. Колишній менеджмент отримав рішення суду і зараз проник на територію підприємства. Ми вже викликали правоохоронців", – розповідає Ганич. При цьому у Фонді підозрюють, що таким чином намагаються зірвати приватизацію ОГХК.

"Об'єднана гірничо-хімічна компанія" – домінуючий гравеь з випуску титаномісткого сировини.

25 лютого голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко представив нового виконуючого обов'язки Голови правління АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Михайла Макарова і його радників Тетяни Гогенко і Пітера Девіса.

Новий менеджмент повинен був провести аудит і підготувати підприємство до приватизації.

Новий в.о. ОГХК Макаров до призначення працював помічником у депутата "Опозиційної платформи За Життя" Віктора Медведчука.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий менеджмент повинен був провести аудит і підготувати підприємство до приватизації. Раніше ЗМІ повідомляли, що "Об'єднану гірничо-хімічну компанію" можуть приватизувати в інтересах Glencore International, адже саме її співробітника з 23-річним стажем Тетяну Гогенко, Фонд держмайна призначив радником нового в.о глави ОГХК Михайла Макарова.

25 січня 2017-го Національне антикорупційне бюро затримало на той момент в.о. голови ОГХК Руслана Журило, який може бути причетним до нанесення збитків компанії на суму понад 300 млн гривень.

Як стверджують ЗМІ, за ОГКХ стоїть екснардеп Микола Мартиненко, а Журило був призначений на посаду за його протекцією.