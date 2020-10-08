Реформу здешевлення приєднань до електромереж підтримали президент, прем’єр та експерти, – Буймістер

Реформу приєднань до електромереж підтримує Нацрада реформ повним складом: її очільник президент Зеленський, прем’єр Шмигаль, представники Мінекономіки, РНБО та енергетичні й економічні експерти.

Ініціативи, які запропоновано в реформі, спрямовані на покращення умов приєднань до електромереж, що впливає на розвиток економіки, створення робочих місць, якісної інфраструктури електромереж, справедливої ціни на під’єднання до неї, покращення інвестпривабливості України. Про це написала нардепка фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер.

Депутатка Буймістер розкритикувала ЗМІ через, на її думку, маніпулятивну статтю щодо в. о міністерки енергетики Ольги Буславець, в якій йшлося про ініціювання міністеркою зростання прибутків обленерго й тарифів на електроенергію для населення.

Вона повідомила, що запропоновані міністерством ініціативи стосувалися реформи приєднань до електромереж, що була схвалена Нацрадою реформ 29 вересня 2020 року.

"Підтримує реформу не Буславець, а Нацрада реформ, а значить і її очільник президент Зеленський і прем’єр Шмигаль, і представники Мінекономіки, РНБО і ще купа експертів, енергетики та економісти, що знаються в темі приєднань до електромереж та Doing Business", – наголосила депутатка.

Нардепка розповіла, що реформа стосується зменшення термінів під’єднання шляхом створення "Єдиного вікна" прийому та погоджень документів, створення вільного доступу до кадастрових реєстрів та карти енергооб’єктів обленерго. Та здешевлення плати за приєднання через перекладання відповідальності за інвестиції на обленерго. Пропонується підстанційну частину вартості, тобто плату за потужність, з клієнта перенести на енергокомпанію. На думку Ради реформ, це дасть змогу здешевити приєднання до 46% залежно від типу приєднання.

"Рішення, яке ми запропонували, – це результат багатомісячних досліджень, розрахунків та оцінок. В обговоренні брали участь ключові експерти та учасники енергоринку, які також підтримували таку концепцію, оскільки розуміють – це дасть змогу реформувати процес приєднання, що позитивно позначиться на економіці, інвестпривабливості країни, розвитку бізнесу. Ефект відчує кожен споживач, що буде приєднуватися до електромереж", – зазначила Буймістер.

Політикиня наголосила, що реформа не передбачає зростання надприбутків власників обленерго: "Із впровадженням стимулювального тарифу на обленерго лягають відповідні інвестиційні зобов’язання та чіткі вимоги до покращення якості. Пропозиція експертів – це розвиток економіки, створення робочих місць, якісна інфраструктура електромереж, справедлива ціна на під’єднання до неї, покращення інвестпривабливості України".