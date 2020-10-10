Реформа "Укртрансбезпеки" у виконанні Міністерства транспорту та інфраструктури – це фікція, – нардеп Скічко

Реформа "Укртрансбезпеки" не дала тих результатів, яких від неї очікували. Ефективного вагового контролю на автомобільних дорогах, фактично, немає.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова парламентського підкомітету з питань залізничного транспорту Олександр Скічко.

За словами нардепа, серед наявних на автодорогах 78 пунктів контролю не працюють 70, більшість з них ще з весни цього року. В інспекторів зарплати в середньому становлять 4300 гривень на місяць, і це не тільки не мотивує їх до праці, але й створює корупційні ризики, зауважує Олександр Скічко.

Недосконалість реформи, пише він, проявилася також у недопрацьованій нормативно-правовій базі: "Мінінфраструктури звітує про 100 мільйонів гривень штрафів, накладених на порушників правил вантажоперевезень. Ці гроші, нібито, мають поступити у фонд ремонту доріг. Але чомусь у міністерстві мовчать, що отримати ці гроші від порушників майже неможливо – через відсутність нормального механізму стягнення. Частина штрафу, фактично, штрафом не є, а називається оплатою за проїзд перевантаженою машиною. Це легко оскаржити в суді".

В проєкті держбюджету на 2021 рік на фінансування Укртрансбезпеки виділяється менше грошей, ніж було у 2020 році. При тому, що планується обладнати удвічі більше пунктів габаритно-вагового контролю.

"Яким чином планується зробити з меншим бюджетом удвічі більше? Важко зрозуміти позицію Міністерства транспорту та інфраструктури – чому на етапі формування бюджету на наступний рік воно не знайшло аргументів на підтримку "Укртрансбезпеки"? – пише Олександр Скічко.

Найближчим негативним наслідком провалу реформи УТБ, на думку нардепа, може стати руйнування перевантаженими фурами недавно відремонтованих доріг – а цей ремонт вже коштував державі кілька десятків мільярдів гривень.

Про реформу "Укртрансбезпеки" і івстановлення автоматизованих систем вагового контролю йдеться ще з осені минулого року. А в серпні 2020 року на незадовільні темпи реформування публічно звернув увагу президент Володимир Зеленський і віддав розпорядження міністру транспорту та інфраструктури Владиславу Криклію прискорити процес перезавантаження УТБ.