Реформа RAB-тарифу має задовольнити споживачів та інвесторів й стимулювати інвестиції в електромережі – Руд Берндсен

Україні необхідно впровадити таку форму стимулюючого регулювання, яка, по-перше, забезпечить позитивний ефект з точки зору справедливих тарифів для клієнтів і ефективної діяльності компанії для інвесторів, а по-друге, сприятиме залученню інвестицій для впровадження інновацій, енергетичного переходу і відновлення економіки.

Про це сказав Руд Берндсен, член правління європейської асоціації ВСР E.DSO на міжнародному вебінарі Securing Capital Investment in Ukraine's Electric Grid (Забезпечення капітальних інвестицій в електричні мережі України: дорога в майбутнє), організованому Центром відносин США-Україна (CUSUR), передає Знай.юа.

"ВСР стикаються з величезною кількістю децентралізованого виробництва енергії за допомогою сонячних батарей, не тільки на дахах домогосподарств, а й в зростаючій кількості комерційних сонячних електростанцій, в яких дуже зацікавлений інвестор. А також виробництво вітрової енергії на морі і на землі", – зазначив Руд Берндсен, член правління європейської асоціації операторів системи розподілу E.DSO. Ці виклики неможливо буде вирішити без значних інвестицій в електромережі, які покликані забезпечити RAB-тариф.

Як топ-менеджер нідерландського оператора системи розподілу Alliander, Берднсен стверджує, що після 20 років функціонування RAB-тарифу в Нідерландах їх компанії вдалося довести рівень надійності своєї системи до 99%. "Виступаючи від імені моєї власної компанії, у нас близько 3,2 мільйона споживачів електроенергії і 3 мільйони споживачів природного газу. У нас рівень простою 22 хвилини, що трохи менше, ніж в Данії. У нас дуже високий рівень інвестицій – близько 800 мільйонів євро в рік, прибуток – п'ятсот мільйонів євро в рік", – поділився Берднсен.

Також нідерландський енергоексперт зазначив, що введення стимулюючого регулювання розширило співпрацю між європейськими ВСР в ЄС і дозволило в повній мірі перетворити ВСР в системного оператора і нейтрального учасника ринку.

"Я хотів би запропонувати обговорити, як впровадити в Україні форму стимулюючого регулювання, яка дасть позитивний ефект, доведений в інших країнах, з точки зору справедливих тарифів для клієнтів і ефективної діяльності компанії для інвесторів. А також має потенціал для залучення величезних інвестицій, необхідних для впровадження інновацій, енергетичного переходу і відновлення економіки", – підкреслив Руд Берндсен.

Нагадаємо, раніше президент Міжнародного центру з податків та інвестицій (ITIC) Деніел Вітт, заявляв, що модернізація електромереж – питання національної безпеки і промислового розвитку країни.