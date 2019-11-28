Ремонт доріг, портів і вокзалів: Криклій розкрив головні напрямки реформи

Відновлення доріг в Україні є одним із перших кроків у реформі інфраструктури від нової влади.

Про це в ефірі політичного токшоу "Право на владу" в четвер, 28 листопада, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"У нас амбітні плани щонайменше за два роки встановити 100 комплексів, які дозволять зважувати [машини] автоматично в русі. Ми повністю зможемо прибрати той людський фактор, корупційну складову, яка була", – сказав він.

Міністр додав, що за допомогою прозорих конкурсів були призначені топчиновники сфери, зокрема, в "Укртрансбезпеці".

Ілюстрація. Ремонт доріг ЦТС

Загалом, як зазначив Криклій, політика безпеки на дорогах останніми роками дуже погано фінансувалася, що теж треба виправити.

"Концесії і будь-яке державно-приватне партнерство, яке дозволить активніше залучати приватний сектор, означає, що те, де держава не може продемонструвати рівень підготовки, компетенції, ми зможемо це замінити. Той інструмент фінансовий, інвестиційний, де держава обмежена, ми зможемо передати приватному сектору", – назвав Криклій іще один напрямок реформи.

Він пояснив, що в цьому плані йдеться не тільки про дороги, а й про морські порти, до проєкту оновлення яких уже захотіли долучитися приблизно 30 учасників. Також планується запуск концесійних оновлених вокзалів.

Як писав OBOZREVATEL, недавно Владислав Криклій заявив, що з 2020 року "Укравтодор" відмовиться від ямкового ремонту доріг. Такий крок здійснять у зв'язку з тим, що на такому виді робіт процвітає схема розкрадання бюджетних грошей.

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