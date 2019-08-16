"Реформа гавані": блогер висміяла катастрофічні проблеми з медициною у Криму

В окупованому Криму в місті Армянськ при проходженні медогляду в садках і школах медсестри видають зразки для відмов від огляду дитини.

Це відбувається, оскільки для проходження медогляду немає низки необхідних фахівців, повідомляє у Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25% з посиланням на місцевих жителів.

"Чому ви погоджуєтеся писати і підписувати такі відмови? Якщо в місті немає фахівців – це не вина батьків і не проблема шкіл та садочків", – скаржиться мешканка Армянська Анастасія Стасюк.

"Армянськ. Медична реформа гавані. Все продумано! Самі відмовилися!" – висміяла ситуацію у Криму блогер.

Армянск

Медицинская реформа гавани

Все продумано!

Сами отказались! pic.twitter.com/JAiQiXCnQZ — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 15 августа 2019 г.

Нагадаємо, що у ніч із 23 на 24 серпня у районі Армянська і Красноперекопська в анексованому Криму стався викид невідомої речовини. Жителі Армянська скаржилися у соціальних мережах на те, що їх труять. У людей дерло в горлі, раптово з'явилася слабкість, а шкіра покривалася висипом.

Окупаційна "влада" була змушена евакуювати дітей із накритого хімічним викидом міста. Незабаром стало відомо, що "хіматака" з півострова дісталася і до материкової частини України.

14 вересня у місті ввели режим надзвичайної ситуації. Однак уже 23-го його скасували. Пізніше місцеві жителі розповіли, що дихати стало легше, але вони відчували головний біль і перепади тиску.

6 жовтня стало відомо, що викид хімічних речовин із кислотонакопичувача заводу "Кримський титан" продовжився, через що навіть військові почали виїжджати із міста.

Для проходження медогляду немає низки необхідних фахівців

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 жовтня представник заводу зізнався, що не розуміє природи знищення флори й поганого самопочуття населення Армянська.

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