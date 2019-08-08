Реформа екологічного податку прискорить модернізацію на 10 років – еколог

Україні необхідна реформа екологічного податку з тим, щоб зібрані з підприємств кошти спрямовувалися на усунення причини забруднення навколишнього середовища, а не на боротьбу з її наслідками. Пріоритетом для держави повинна стати модернізація промислових підприємств.

Таку думку у коментарі OBOZREVATEL висловив Владислав Антипов, генеральний директор Центру екології і розвитку нових технологій.

Владислав Антипов

За словами Антипова, щорічно промислові підприємства перераховують до бюджетів різних рівнів близько 5 млрд грн. Але на реальні екологічні заходи витрачається у кращому випадку 25% від цієї суми.

"Ми повинні ефективно витрачати державні кошти, отримані від сплати екологічного податку. Наша позиція полягає у тому, що гроші повинні бути спрямовані на екологічну модернізацію, а не розпорошуватися на різних рівнях бюджетів, в регіонах на незрозумілі якісь витрати, на утримання управлінських штатів, армії держчиновників. Вони повинні направлятися безпосередньо на підприємства", - зазначив Антипов.

Він також повідомив, що на сьогодні у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти з різним баченням того, як повинна проходити майбутня реформа.

"Один з них передбачає створення спеціального фонду, в який будуть зараховуватися ці гроші і звідти витрачатися якимось чином. Другий пропонує створити автоматичний механізм, за яким гроші будуть направлятися на природоохоронні заходи конкретно в тих місцях, де вони необхідні. Адже можна боротися з наслідком, постійно підфарбовуючи, підбілюючи, щось чистячи. А можна ліквідувати причину. І для держави набагато вигідніше ліквідувати причину: займатися екологічною модернізацією підприємств і туди спрямовувати доступні ресурси", - підкреслив Антипов.

Експерт переконаний: за умови прозорого автоматичного розподілу екологічного податку між промисловими підприємствами і строгої публічної звітності з приводу того, на що були витрачені виділені державою кошти, подібна реформа може суттєво поліпшити екологічну ситуацію в Україні.

"Паралельно потрібно стимулювати і промислові підприємства направляти власні ресурси у цьому напрямку. Але підвищення ефективності екологічного податку дозволить дати потужний поштовх у напрямку екологічної модернізації і прискорити її, думаю, років на 5-10", - зазначив Антипов.

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