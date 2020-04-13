В Україні період карантину, коли люди думають про виживання та не відстежують усіх новин, можуть використати для посилення податкової міліції.

Таку думку висловив політтехнолог Петро Охотін у блозі на site.ua.

"Саме фінансова система України була під пильним оком західних інвесторів після Революції Гідності. Ні, не через те, що хотіли керувати. Просто переплетена система схем робила можливим відтік будь-яких сум і будь-куди. Наші корупціонери вважали себе геніями, а західні партнери бачили таких геніїв у 70-х і 80-х у Латинській Америці та Африці", – пише автор.

Зеленському вказали на промах

Охотін попереджає, що під час пандемії старі фінансово-промислові групи намагаються встановити контроль над схемами через медійні скандали та призначення у фіскальну службу без конкурсів.

"В українських реаліях президент повинен міцно тримати вертикаль, яка базується на людях, відібраних на конкурсах. Гарячий, колючий мир із фінансово-промисловими групами не може передбачати повернення людей зі старої системи на посади. Адже так власники ФПГ збільшують свій вплив на політичні рішення в країні", – підкреслив політтехнолог.

Він навів приклад, як 8 квітня Сергій Солодченко, в.о. голови ДФС, відзвітував про низку призначень.

"Здебільшого це співробітники слідчого та оперативно-розшукового управління. Трішки поясню. У серпні 2019 року ДФС було реформовано. З неї виділили Державну митну службу, яку очолив Макс Нефьодов, і Державну податкову службу, яку очолив Сергій Верланов. Такі зміни призвели до того, що нова податкова сконцентрувала на собі адміністрування податків і аналітичну роботу. Податкова ж міліція – саме до неї у бізнесменів є багато питань – залишилася в ДФС, яка мала ось-ось зникнути", – пише Охотін.

Він звертає увагу на те, що призначення керівників у важливих структурних підрозділів податкової міліції відбувається під час карантину.

"Чи були конкурси? Чи не було корупціогенного впливу? Можливо, Володимир Ткаченко, начальник ГУ оперативно-розшукової діяльності ДФС є справді досвідченим фахівцем. Можливо, новопризначений начальник ГУ оперативно-розшукової діяльності ДФС Володимир Ткаченко є ангелом для бізнесу і не має поганих думок. Не знаю. І ніхто не може просто взяти й назвати. Логіка проста: є конкурс – є призначення", – пояснив політтехнолог.

На його думку, відкат реформи та поява непрозорих призначень може вплинути не лише на рейтинг Володимира Зеленського.

"По-перше, поява груп із тіньовими грішми посилює старі фінансово-промислові групи. Вони хочуть скористатися тим, що в Зеленського в команді немає людей, які знають тіньову сторону держави. У результаті розстановки правильних людей ФПГ отримують потоки, які можуть бути використані як для особистого збагачення, так і для фінансування власних політичних проєктів", – пояснив Охотін.

Він також переконаний, що незакінчена реформа фіскальної служби загрожує малому та середньому бізнесу, який переживає жахливі часи. "ФОПи були важливою частиною електорату Володимира Зеленського. Посилення податкової міліції, можливість призначати людей без конкурсів і відсутність інструментів збалансувати недореформовану ДФС призведе до протестів не лише у Facebook", – вважає політтехнолог.

Охотін нагадав, що прозорість податкової системи є умовою міжнародних партнерів. Вони спостерігають за діяльністю на митниці та в податковій. І призначення начальників "за договорняком" гратиме в мінус владі Зеленського.

Він також назвав кілька рішень виходу з ситуації:

Перше рішення – передати функції податкової поліції Державній податковій службі. У такому разі відповідальність за дії цього органу лежатиме на людині, яка пройшла конкурс і публічно звітує за роботу. Крім того, до ДПС зараз прикута кампанія експертів і медіа, отже, спроби зловживати службовим обов’язком ставатимуть об’єктом критики. І провину за спроби лякати бізнес нестиме не гібридна ДФС, яка нібито існує, та якої насправді немає, а реальний орган проти якого можна буде позиватися, захищаючи права.

Друге рішення – створення Бюро фінансових розслідувань. З чітко прописаними регламентами та відкритим набором керівництва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, детективи НАБУ та внутрішньої безпеки ДФС 7 квітня затримали начальника слідства податкової міліції ДФС у Київській області Чепеля Олександра Васильовича на хабарі в 50 тисяч доларів.