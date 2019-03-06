Ліквідація ДФС: у Кабміні ухвалили остаточне рішення

Кабінет міністрів у середу, 6 березня, ухвалив рішення про початок реформування Державної фіскальної служби.

Таким чином, ДФС розділять на Державну податкову (ДПС) та Державну митну служби (ДМС), свідчить постанова, ухвалена за підсумками засідання Кабінету міністрів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

При цьому уряд координуватиме діяльність цих служб через міністра фінансів. Для реорганізації фіскальної служби створять комісію, яку очолить заступник міністра фінансів Сергій Верланов.

Податкова міліція залишається у складі ДПС та її територіальних управлінь. Водночас в обов'язках ДМС прописана оперативно-розшукова діяльність, відомство також може проводити адміністративне затримання порушників митних правил.

До територіальних органів ДМС відносяться митниці та спеціалізовані органи. Кабмін затверджує і звільняє глав і заступників обох служб, свідчить документ.

Місцерозташування Держмитної служби — Київ, вулиця Дегтярівська, 11-г. В ході засідання народний депутат Тетяна Острикова зазначила, що низка положень не відповідає напрацьованому міжвідомчою робочою групою варіанту, зокрема вказавши на наявність функцій оперативно-розшукової діяльності у Держмитної служби, а також необхідність узгоджувати кандидатури голів територіальних управлінь з обласними адміністраціями.

"Коли ми ухвалюємо підзаконні акти, то ми обмежені законами", — зазначила міністр фінансів Оксана Маркарова. Голова міністерства також зазначила, що в майбутньому Мінфін готовий транслювати такі засідання міжвідомчих робочих груп, а також опублікувати матеріали роботи даної групи. Конкурс на керівників Державної податкової та Державної митної служби проведуть протягом трьох місяців після затвердження постанови Кабміну.

Як писав OBOZREVATEL, 11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відновив главу ДФС Романа Насірова на посаді. Суд визнав, що його усунення і звільнення з посади були незаконними. Він також постановив виплатити главі ДФС компенсацію у розмірі 184 тисяч гривень.

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