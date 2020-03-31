Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що сподівається на проведення референдуму про продаж сільськогосподарської землі іноземцям до кінця 2020 року.

Однак для цього треба буде ще ухвалити закон про "Про референдум". Своєю думкою він поділився в ефірі програми "Свобода слова" в понеділок, 30 березня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Зараз цей проєкт вже був на реєстрації, але надзвичайна ситуація з коронавірусом трохи корегує ці плани. Я думаю, що коли ми вийдемо з цього піке і повернемося після карантину до роботи Верховної Ради, ми почнемо розглядати закон "Про референдум", і далі, коли цей закон набере чинності, тоді ми можемо починати ініціювати подібні референдуми, зокрема про допуск іноземців до купівлі. Я сподіваюся, що до наступного року, можливо до часу набрання чинності закону про обіг сільськогосподарських земель, ми зможемо вже дати предметні відповіді на ці питання від народу", – сказав Корнієнко.

Референдум щодо ринку землі: Корнієнко назвав дату

За його словами, в законопроєкті щодо земельної реформи норми виписані таким чином, щоб ввести ринок землі якомога безпечніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 30 березня Верховна Рада прийняла законопроєкт про запуск ринку землі, дозволивши продаж громадянам України і відтермінувавши право брати участь у продажу юридичних осіб.

Президент Володимир Зеленський обіцяв, що рішення про продаж землі іноземним особам та компаніям буде прийнято тільки у разі згоди на це народу, яке буде отримано на всеукраїнському референдумі.

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