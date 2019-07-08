Реальна будь-яка ціна на газ – важливо, які будуть наслідки цього – Ігор Насалик у бліц-шоу "Без гриму"

Український політик, народний депутат III, IV і VIII скликань, який тричі обирався мером міста Калуш та балотувався на мера Києва. Головний спортсмен української політики, який вижимає 135 кг і готовий брати участь навіть у боях без правил, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик в ексклюзивному бліц-шоу "Без гриму" розповів Ганні Буткевич про те, чи реально зменшити вдвічі вартість газу для населення, якій помилці в своєму житті він вдячний, чим спорт допомагає в політиці, хто з усіх президентів України був найкращим, чого б він не зробив навіть за мільйон доларів і економіка якої країни може бути прикладом для України.

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